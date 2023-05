Láska a sex podle horoskopu. Býci jsou něžní milenci se sklony k žárlivosti

Znamení Býka je druhým znamením zvěrokruhu. Jestliže u prvního znamení, kterým je Beran, platí „Já jsem“, tak u znamení Býka, platí „Já mám“. Býkům vládne planeta Venuše a její energie je soustředěna do materiální roviny. Venuše je však také archetypem umění a krásy, a tak nepřekvapí, že Býci jsou vyznavači všeho krásného, často jsou i umělecky nadaní.

Býk (21. 4. – 21. 5.) Každý měsíc přinášíme charakteristiku aktuálního znamení z hlediska sexu a partnerství.

Býci bývají velmi smyslní a zaměření na pozemské radosti, stojí však nohama pevně na zemi. Mají silné majetnické sklony, neznamená to ovšem, že by nebyli velkorysí. Pokud jsou přesvědčeni, že něco je jejich a mají na to nárok, tak to nepustí, i kdyby se celý svět na hlavu stavěl.

Jejich hlavní starostí je snaha o materiální zabezpečení a blaho. Žádné jiné znamení nepotřebuje vidět a kontrolovat své peníze tak svědomitě. Vždy se snaží mít věci pod kontrolou.

Bývají velmi přátelští a vstřícní. Obvykle si ovšem dávají velký pozor na to, aby neprozradili, co cítí nebo co si myslí. Dělá jim potíže vyjádřit své myšlenky, což řeší tím, že čím méně toho řeknou, tím pro ně lépe. Rozhodně neriskují.

Jejich strategií je silná obrana. Nic neprosazují, jen brání to, o čem jsou přesvědčeni, že je to správné. Nedají se nutit do ničeho, co sami nechtějí. Hádky s nimi nemají smysl. Čím více se je někdo snaží o něčem přesvědčit, tím větší odpor kladou.

Ve věcech lásky bývají Býci velmi majetničtí. Pokud se jim někdo líbí, bývá dost těžké je odmítnout. V milostných snahách bývají velmi vytrvalí, houževnatí až zarputilí. V sexu bývají věcní a upřímní. Mají o něj zájem na úrovni živočišnosti. Dá se říci, že k němu přistupují jako k jídlu a pití.