Láska a sex podle horoskopu. Ryby jsou citlivé, romantické a rády se podřídí

Vše co Ryby dělají, je ovlivněno emocemi. Jsou hluboce vnímavé a až extrémně citlivé, nade vše si cení citových záležitostí. Jsou proto i velmi zranitelné.

Ryby ( 21. 2. – 20. 3.) Každý měsíc přinášíme charakteristiku aktuálního znamení z hlediska sexu a partnerství.

Potkávají se v nich dva živly: voda, která jim dává citlivost a vnímavost, a oheň, díky kterému se umí pro něco nadchnout, vydat spoustu energie a mnoho vydržet.

Ryby bývají melancholické a idealistické. Mají velkou schopnost fantazie, v jejich emocích převažuje soucit a touha pomoci nebo se dokonce obětovat. Pokud jsou přitlačeny ke zdi, ve stresových či katastrofických situacích, mají schopnost myslet střízlivě, jasně a pohotově. Nezaleknou se ani velkých překážek.

Ryby bývají velmi přizpůsobivé, ale špatně snášejí hrubé zacházení. Je-li to nezbytné, dokážou se velmi dobře bránit. Pokud to jde, raději se ovšem konfliktům vyhýbají.

Přesvědčit Ryby o něčem, co je proti jejich vůli, je takřka nemožné. Věří jen svým pocitům a nezviklají je ani jasná fakta. Jsou-li pod tlakem, ztichnou, stáhnou se a uzavřou do sebe.

Ryby jsou velmi romantické a ve věcech lásky idealistické. Díky tomu bývají nejšťastnější, když se romantika, sex a láska spojí v jedno. Díky své vybíravosti se ve svém životě plně emocionálně odevzdají jen několika málo partnerům.

O seznámení Ryby obvykle neusilují. Spíše se objeví v něčím životě náhodně. Pokud se jim někdo líbí, bývají vůči jeho návrhům otevřené.

Ryby se často zamilovávají spíše do své idealistické představy lásky, než do reálného člověka. Namlouvají si, že danou osobu hluboce milují, ale ve skutečnosti za tím stojí jejich vysoce idealistické představy, jak by pravá láska měla vypadat.

Ryby nejvíce odrazuje, pokud nejsou pro někoho dostatečně atraktivní. Imponuje jim emoční otevřenost. Nesnáší povrchnost a pokrytectví. Rozpoznají-li, že jsou city falešné, vztah ukončí a už pro ně není šance na návrat.

Nemají rády kritický, upjatý či odsuzující přístup. Pokud se s tím setkají, spolehlivě je to odežene. Když to ve vztahu skřípe, otevřeně navrhnou jeho ukončení. Často bývají nespokojené a v tom případě se domnívají, že mají dobrý důvod to na rovinu vyjádřit. Nestojí o zpětnou vazbu. Případné hádky s Rybami nemá protivník šanci vyhrát.

Soužití s nimi nebývá jednoduché. Jejich největším problémem jsou sklony k depresím související s jejich nízkým sebevědomím. Ve vztazích jsou nevyzpytatelné. Rodině ale bývají oddané. Rády tráví svůj čas doma, ale potřebují tam mít i děti. Manželství bez dětí pro ně postrádá smysl. Pro své děti by udělaly všechno.

K nevěře se uchylují pouze v případě, že se k nim partner chová nepatřičně, využívá je nebo zanedbává. Rozvedené Ryby světu často připadají jako ztracené. Obvykle to ale netrvá dlouho, neboť si velmi snadno najdou nějakou další trpící duši, o kterou se rozhodnou postarat.

Sex s Rybami bývá hojný a nekonečný. Pokud je jejich partner sexuálně přitahuje, zůstávají ve stavu vzrušení po týdny, měsíce i roky. V případě, že nejsou naplněny předchozí podmínky, nejeví o sex velký zájem.