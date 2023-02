Pod nadvládou Ryb nás čekají změny. Lvy zaskočí problémy, Býci se zamilují

Počátek období Ryb nás zastihne v poněkud rozporuplném rozpoložení. Na jednu stranu budeme procházet těžkými transformačními procesy, kdy se bude rozpadat to, na co jsme byli dlouhá léta zvyklí, ale co už dosloužilo a je překonané.

Na druhou stranu pocítíme nárůst energie a chuť pouštět se do nových aktivit, jež mohou přinést pozitivní výsledky. Bude se nám dařit dodržovat řád a disciplínu, častěji se ke slovu dostanou právo a spravedlnost.

V průběhu období znamení Ryb budou oba trendy zesilovat, a to tak, že nejdříve bude převažovat to problémové, ke konci období pak to pozitivní.