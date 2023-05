Blíženci se zamilují do života, Štíři najdou lásku. Květnový tarotskop lásky

Berani Neodkládejte staré křivdy

Využijte květen k tomu, že definitivně vyřešíte minulost. Hoďte za hlavu všechny křivdy, rány a bolesti. Možná se vám do jejich řešení nechce a raději to zase odložíte. Jak chcete, je to jen na vás, ale byla by škoda nevyužít příznivou situaci.

Když se vám v květnu podaří uvědomit si, že něco už nemáte zapotřebí, a proto už to nebudete dělat, otevřou se vám dveře k milovaným lidem a k situacím, které vás potěší.