Láska podle horoskopu. Střelci jsou horliví milenci, ale nechtějí se vázat

Střelci patří mezi extroverty, jsou povídaví a vstřícní, neustále v pohybu. Upoutat jejich pozornost je docela snadné, horší ovšem je si ji udržet. Jsou zaměřeni na výzvy a vysoké cíle. Chce-li je někdo, kdo se jim líbí, odehnat, jen je tím povzbudí v úsilí o dobývání. Jsou vytrvalí a nepovolí, dokud nedostanou to, co chtějí.

Střelec ( 23. 11.– 21. 12.) Každý měsíc přinášíme charakteristiku aktuálního znamení z hlediska sexu a partnerství.

Když to nevyjde, nic se neděje. Pokud jsou odmítnuti, okamžitě přesměrují svou pozornost jinam. Vždyť je tolik nádherných možností a příležitostí – jen blázen by je ignoroval. Charakteristický je jejich velký zájem o fyzično. Neostýchají se někoho kritizovat, sami však kritiku nesou hodně nelibě.

Imponuje jim přirozenost a upřímnost. Nesnáší pokrytectví a mazání medu kolem úst. Pokud se výjimečně stane, že sklouznou do melancholie nebo pociťují samotu, velmi rychle je to přejde a jejich optimistický duch je zase vrátí k životu.

Střelci jsou nejpodnikavější z celého zvěrokruhu. Mají sklon k riskování, což jim při jejich pověstném štěstí může přinášet velký zisk a osobní užitek. Očekávají velkolepost ve všech oblastech svého života, i od svého partnera či partnerky.

Jsou velmi přátelští a bytostně potřebují svobodu. Dělají si vše po svém a pramálo je zajímá, zda je to v souladu s pravidly a zákony. Střelci málokdy lžou. Dalo by se dokonce říci, že to nedokážou. Podvod je pro ně nepřirozený.

Myslí hlavou i srdcem najednou. Doma pobývají krátce, jejich program bývá nabitý. Domov spíše navštěvují. Jakmile se objeví, už mají v plánu někam zmizet. Jsou nesmírně nezávislí.

Láska bez pout

Kladné stránky Střelce přímost

čestnost

silná vůle







sebevědomí







nadšení

duchovnost

vitalita

samostatnost – spoléhá se na sebe

cílevědomost

velkorysost

idealismus

šlechetnost

důstojnost

odvaha

sebedůvěra

dobrodružná povaha

spontánnost

Na rozdíl od svých partnerů či partnerek neberou lásku příliš vážně. Bývají spíše vášniví než smysloví a velkou roli u nich hraje vzhled. Nejsou příznivci přehnaného dotýkání se, držení za ruce či objímání. Na veřejnosti dávají přednost letmým pohledům nebo úsměvům.

I ve vztahu chtějí být svobodní a pokud se objeví hrozba citového spoutání, berou zpátečku. Není lehké je polapit.

Střelci jsou přesvědčeni, že spojení s nimi je pro každého velkým přínosem. Pokud jim partner naznačí, že by bylo dobré vztah ukončit, tak se lehce zvednou a prostě odejdou. Berou to tak, že jejich mise skončila a je nachystána další, a to mnohem více vzrušující.

Sex je baví a mají velkou slabost i pro autoerotiku. Je zde dokonce i jisté riziko závislosti. Svého zvyku se nevzdávají ani v partnerském vztahu. V sexu bývají přímí, vášniví, horliví a nezkrotní. Jejich specialitou bývá spontánnost. Nuda a rutina je popuzuje.

Bývají temperamentní, veselí a bezstarostní. S ničím si nedělají starosti. Jsou prosti jakýchkoli zábran a nejistot. Pokud už by se nějaké objevily, nechají je plavat s tím, že samy po čase zmizí.

