V období Střelce se bude dařit intuici i sexu. Raci zažijí tlak, Lvi zazáří

Asi v polovině období znamení Střelce se ovšem situace trochu zkomplikuje. Bude více zmatků a nejasností, pozor byste si měli dávat také na návykové a omamné látky. Poměr nesouladných a souladných aspektů však bude vyrovnaný. Tato konstelace by měla vytrvat až do konce období Střelce.

Berani

Vaše nebeské aspekty nebudou nikterak fádní. Spíš to vypadá, že se nebudete nudit. Problémy a komplikace na sebe nedají čekat a vy budete mít co dělat, abyste vše v pohodě a klidu zvládli. Na pořadu dne bude dotahování věcí do konce. Možná budete muset stíhat nějaké termíny nebo řešit resty. Pokud se budete moci o někoho opřít, bude to vaše rodina. Tam vždy naleznete pomocnou ruku.