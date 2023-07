Láska a sex podle horoskopu. Rak je citlivý a něžný, jistota je pro něj vším

Znamení Raka je utkáno z vnějšího živlu Vody a vnitřního živlu Vzduchu. Voda symbolizuje citlivost, poddajnost a vnímavost, vzduch zase myšlení, fantazii a představy. Raci vše velmi intenzivně vnímají a to, co cítí, rozvíjí do nepředstavitelných fantazií, představ a z nich vyplývajících starostí.

Rak ( 22. 6. – 22. 7.) Každý měsíc přinášíme charakteristiku aktuálního znamení z hlediska sexu a partnerství.

Raci milují historii i svou pozitivní minulost. Rádi se ve svých představách vracejí do okamžiků, kdy bývali šťastní. Protože Rak je velmi citlivý, má silnou potřebu se chránit a nastavovat mezi sebe a svět ochranný krunýř. Jeho starostlivost a obavy ho nutí neustále myslet na zadní kolečka a shromažďovat zásoby na horší časy.

Rak má velmi dobré srdce a dokáže se podělit. A to tím spíš, že ví, že má ještě úplně vespod v prádelníku ještě jednu malou zásobu, o které vůbec, ale vůbec nikdo neví.

Ve své potřebě bezpečí bytostně potřebuje někoho, o koho by se mohl opřít, na koho by se mohl spolehnout. Protože je velmi citlivý, případné negace se ho velmi dotýkají. To se projevuje velkou náladovostí, kdy se Rak během chvilky promění z usměvavého člověka v uraženého a ublíženého jedince.

Lidé narozeni ve znamení Raka v sobě mají hluboce zakořeněné tradice a to také znamená, že k sexu u nich automaticky a neodmyslitelně patří silné city. Zejména ženy tak touží po bezpodmínečné lásce.

Protože znamení Raka vládne měsíc, což je nebeské těleso, které se neustále proměňuje, není náhoda, že i jeho nálada se stejně jako měsíc neustále proměňuje.

Raci jsou velice citliví a vnímaví, což se mnohdy projevuje vztahovačností. Případné příkoří špatně snášejí a nikdy nezapomenou. Bývají laskaví společníci, kteří se projevují jemnou ohleduplností.