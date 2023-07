Jídelníček podle zvěrokruhu. Býkům svědčí tapas, Lvům fíky, Štírům čokoláda

Beran

Výživové moto: pružnost

Lidé narození ve znamení ovlivněném Marsem rádi iniciují velké věci a do všeho jdou zapáleně. Ale to je může čas od času vyčerpávat. Proto by měli svůj jídelníček naplnit potravinami bohatými na bílkoviny a vlákninu, protože ty jim dodají hodně energie. Jakožto kreativní lidé ale musí umět své pokrmy pružně obměňovat, jinak se začnou v jídle nudit.

Co patří na váš talíř: černé fazole, batáty, avokádo, brokolice, řecký jogurt, oves, jablka