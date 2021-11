Dobyla kuchařský olymp. V Rozstřelu promluví Besky, vítězka Masterchefa

Besky tvrdila, že už postup do finále považovala za obrovskou výhru. A celu soutěž za „mega výzvu“. Vaření pro ni představuje formu energie, kterou lze naservírovat na talíř. Geniální chutí svého jídlo nadchla šéfkuchaře Radka Kašpárka už během castingu a neomylně si ji vybral do svého týmu, aby mohl být po dobu soutěže jejím mentorem.

Že Radek Kašpárek obrovský talent odhadl správně, se potvrdilo i tehdy, když posledních šest adeptů na titul Masterchefa pozval do kuchyně své michelinské restaurace Field, aby připravili degustační menu.

Besky tuto velmi náročnou zkoušku zvládla nejlépe, podívejte se na ni na videu z kuchyně Kašpárkovy restaurace. (Připravovala vegetariánský pokrm ve složení: čistec, cibule, černý rybíz a lékořice.)

10. listopadu 2021

Na základě toho, jak dokázala připravit nejobávanější chod celého menu, jí také už během soutěže nabídl ve své michelinské restauraci stáž. Na místě je gratulace nejen pro Besky, ale i pro Radka Kašpárka a jeho tým, jemuž se letos podařilo obhájit michelinskou hvězdu již popáté. Jaké to je, co všechno to obnáší a jak to bylo v období covidu složité?

A čím Besky porotu přesvědčila ve finále, že si titul Masterchef Česko zaslouží nejvíc? Čtenáři iDNES.cz se od Radka Kašpárka ve čtvrtečním Rozstřelu od 11:00 bezpochyby dozvědí víc.