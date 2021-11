O titul Masterchefa a milion korun se ve finále utkají tři ženy

Na čistě ženské finále by si asi na počátku soutěže vsadil málokdo, ale stalo se. Prostě schopné a talentované ženy, které na sobě za dobu trvání soutěže neuvěřitelně zapracovaly, své kolegy postupně strkaly do kapsy.

Krok udržel jen Paolo, který se po vypadnutí dokonce dokázal do soutěže vrátit. Zbývalo mu už jen potvrdit, že do finále patří. Jenže Petra, Besky ani Jíťa mu v boji o finále nakonec nedaly šanci, ačkoliv si věřil asi nejvíc.

Trojfázový boj o finále měl jasná pravidla. Jako první měl postoupit ten, kdo si nejlépe poradí s přípravou drůbeže, ovšem divoké, a dalších darů lesa. Suroviny byly schované pod bedýnkami na čtyřech stolech, každý se rozběhl k jednomu. Paolo si náhodně vybral koroptev, Petra divokou kachnu, Jíťa divokého holuba, na Besky zbyla bedýnka skrývající bažanta.

Talíř s divokou kachnou vystřelil Petru jako první do finále. Pečená kachní prsa podávala s pyré ze špičatého zelí a škvarečky ze slaniny.

Vítězství si z lesní výzvy odnesla Petra, která kachnu zdaleka nepřipravovala poprvé, ostatní to měli s holubem, koroptví a bažantem přece jen těžší. Petra ovšem vykouzlila opravdu lahodná pečená kachní prsíčka s omáčkou z šípků a červeného vína, k tomu pyré ze špičatého zelí, škvarečky ze slaniny i troškou konfitovaného zelí.

Pro Besky, Jíťu a Paola následovala mořská výzva. A to v děsivé podobě živého kraba kamčatského, nazývaného též královským. „Vkládáme do vás naprostou důvěru, že toho kraba jednoduše nezmasakrujete. Je to obrovská zodpovědnost,“ konstatoval nad živými podchlazenými obřími kraby šéfkuchař Radek Kašpárek. „Prosím, přistupujte k tomu zvířeti s respektem a úctou,“ požádal soutěžící i Jan Punčochář.

„Bála jsem se humra, a humr je jeho mladší hubenější kamarád,“ konstatovala Besky. A ačkoliv se jí chtělo spíš brečet, postavila se ke zpracování tohoto mořského živočicha rozhodně a s respektem, prostě jako kuchař, podívejte se na úvodní video. Stejně jako Jíťa i Paolo.

Besky dostal do finále krab královský připravený v pomerančové emulzi.

Na přípravu kraba ve třech úpravách, pošírovaného, grilovaného a v omáčce, dostali 90 minut. Jako přílohu měli připravit zeleninu v tempuře. Zvládli to všichni tři skvěle, do finále ovšem mohl jen jeden z nich. A byla to Besky, která kraba připravila úplně jinak než Jíťa a Paolo, a to v pomerančové emulzi. Byl prostě jiný, a byl skvělý.

Polní výzva byla pro Jíťu a Paola poslední šancí

Paolo a Jíťa tedy před sebou měli poslední příležitost zabojovat o svou účast ve finále, o což se postaraly suroviny z pole. A ačkoliv si Jíťa hned v duchu představovala, jak se ve spižírně poohlédne po srnčím mase, bylo to marné. Polní výzva totiž oběma amatérským kuchařům nabídla k vaření jen zeleninu, maso žádné. A takové vaření muselo být logicky mnohem náročnější pro Paola, který maso miluje. Zatímco štíhlounká sportovkyně Jíťa nemá s vegetariánským vařením žádný problém.

Poslední místo ve finále vyhrála se svým vegetariánským pokrmem Jíťa.

„Mít jenom zeleninu a udělat z toho skvělé jídlo, to je pravdu umění,“ konstatoval Jan Punčochář, že tato poslední, v podstatě nenápadná výzva je asi nejtěžší ze všech tří. Bývalá špičková tenistka Jíťa nezaváhala a sáhla po artyčoku, i když s ním nikdy nepracovala a musela si nechat poradit, jak ho oloupat a vydlabat. Paolo vsadil na dýni a pohanku. A jednoznačně potvrdil, že je to pro něj nejtěžší výzva, co v soutěži zažil.

Nakonec Jíťa připravila velouté z topinamburu s piniovým máslem a gratinovaným artyčokem posazeným na lůžku z čočky. Paolo servíroval dýňové noky s dýňovo-mrkvovou omáčkou a restovanou pohankou.

Paolovo vegetariánské jídlo Jítino vegetariánské jídlo

Oběma porota přiznala velký obdiv, protože se se všemi třemi výzvami porvali skvěle. Postoupit do finále už však mohl jen jeden, a porotci vybrali Jíťu, která to přijala jako ve snách. Paolo tedy ve finále vařit nebude, i tak ovšem může být na svůj výkon v celé soutěži a životní posun hrdý. „Určitě budu vzpomínat v dobrém,“ rozloučil se s porotci i soutěží.