Asi bych dovařila i s uřezanou nohou, vzpomíná nová Masterchefka na krizové chvíle

Proč Besky?

Je to přezdívka, zkratka mého jména za svobodna, kdy jsem byla Beskydiarová.

Někdy mám pocit, že kdyby před vás postavili kyselou okurku a máslo, byli byste z toho schopni udělat svíčkovou. Kde se bere ta schopnost okamžitě vymyslet recept z čehokoli?

Na natáčení jsem se líčila sama, takže jsem byla rychlejší a každé ráno si četla v kuchařských knihách. Znala jsem recepty na spoustu věcí, které jsem vůbec nepotřebovala. Mám výhodu fotografické paměti. Nevím přesně gramáž, ale vynoří se mi fotky. Ale teď už je to z paměti zase vymazané. Pak to chce odvahu a talent. Například takové buchtičky s matchou místo se šodó. To jsou občas recepty, které svět neviděl, ale díky každodennímu vlivu internetu máme v hlavě různé recepty.