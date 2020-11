Všechno, nebo nic. Vítěz MasterChefa Roman Staša chystá projekt Bez adresy

Před soutěží byl bývalý juniorský hokejový reprezentant jen kluk, co se živí jako osobní trenér a rád griluje. Teď si z televizní show kromě titulu odnesl výhru ve výši půl milionu korun a možnost podílet se na tvorbě degustačního menu v restauraci Radka Kašpárka, Jana Punčocháře nebo Přemka Forejta. Servírovalo by se pod jeho jménem.

V jeho životě se prý po získání titulu změnilo strašně moc. „De facto, pokud člověk chce, a já chci, tak úplně všechno. Od toho, že jsem tak trochu přestal trénovat, přes to, že jsem začal vařit, udělal jsem si svoji značku. A hlavně, všechno se změní a naučíte se dobře vařit,“ popisuje. V úrovni svého kuchařského umu prý poskočil z nuly tak na šedesát až sedmdesát procent.

Podívejte se na Romanovu cestu soutěží, kterou si po celou dobu užíval a uměl porotu složenou z profíků pořádně překvapit:

Sympaťák s nakažlivými záchvaty smíchu i v situacích, kdy by jiní zoufali, pořád pevně stojí nohama na zemi. A i když mu soutěž převrátila život na ruby, zdá se, že ho momentální sláva nesemele.

Dál na sobě maká, jak potvrzuje jeho nedávno založený instagramový účet s více než 165 tisíci sledujících. Tam se lze dozvědět detaily k Romanově projektu Bez adresy, k němuž v rozhovoru řekl jen základní informace. Půjde mj. o vaření u lidí, foodtruck či pop up podnik, protože klasickou restauraci jako takovou Roman nechce.

3. listopadu 2020

Více se vítěz MasterChefa rozpovídal k samotné soutěži, kterou bere jako show se vším všudy a jako takové se jí rád zúčastnil i se na ni kouká. A poctivě sledoval jeden za druhým všech 36 dílů, protože pořad se předtáčel, takže musel dlouho tajit i to, že nakonec vyhrál. A sledováním televizního vysílání si připomínal, co se v jednotlivých dílech odehrálo.

Vaření si v soutěži nejvíc užíval, když měl bílou zástěru a nehrozilo vypadnutí. To si zkoušel nové věci a improvizoval, protože věděl, že se nemůže nic stát. „A abych byl úplně pravdivý, nikdy jsem si nemyslel, že bych mohl některé soutěžící porazit, takže na balkon nepůjdu; tak jsem si to rovnou užíval,“ směje se. A přiznává, že to mu hodně pomohlo v tom, že dokázal odpočívat i během natáčení a zbytečně se nestresoval.

Jak si Roman vybojoval místo ve finále?

27. října 2020

Právě uvolněnost, s jakou soutěží procházel, nepochybně u diváků vzbuzovala velké sympatie. Roman spoustu věcí neřešil a do všeho šel naplno. „Nemlžil jsem, netaktizoval jsem, přišlo mi to zbytečné,“ popsal fungování během natáčení poslední řady soutěže MasterChef Česko 2020 její vítěz Roman Staša během rozhovoru vedeném přes Skype, který si ZDE můžete poslechnout i jako podcast.

Romanův „drzej předkrm“: koláč ze syrových marinovaných foie gras, který byl kyselý, sladký i slaný. A hrál si s chutěmi. Romanův hlavní chod: srnčí hřbet s foie gras a emulzí z oříškového másla. Při jeho přípravě si sáhl na úplné dno. Romanův dezert:, kde opět hrály svou roli kachní jatýrka. Ale také do detailu vyladěný perník a meruňková espuma.

Dozvíte se mimo jiné, jak se během natáčení naučil zvládat stres, což se hodí i do běžného života. I to, že své finálové menu, naprosto drze a kontroverzně postavené od předkrmu po dezert na foie gras, tedy tučných kachních jatýrkách, vařil během finále úplně poprvé.