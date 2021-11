Titul Masterchefa získala za menu v duchu nejoblíbenější pohádky z dětství

Pro získání titulu Masterchef, k němuž se letos váže i finanční odměna ve výši jednoho milionu korun, udělaly tyto tři amatérské kuchařky vše, co mohly. Neuvěřitelně se během soutěže ve vaření zdokonalily. Kdo jejich cestu sledoval, potvrdí, že tak jako ony často nevaří ani profesionálové.

Zadání pro finálovou výzvu bylo prosté: každá finalistka měla sama za sebe připravit tříchodové menu, které ji charakterizuje. Předkrm, hlavní chod a dezert. Měla ukázat svou osobnost i kuchařský styl, současně spolu měly jednotlivé chody hrát a dávat dohromady smysl.

Za deset minut si musely nabrat ve spižírně suroviny na všechny tři chody najednou a rovnou dostaly hodinu na přípravu předkrmu, jímž slavnostní večeře začíná. A který by měl celé menu rozehrát.

Petra, Besky a Jíťa během vaření ve finále soutěže Masterchef Česko 2021.

Petra se rozhodla, že se do svého menu doslova otiskne: zariskuje a nebude sázet na jistotu. Jitka vsadila na přírodu, předkrm orientovala do moře, hlavní jídlo do lesa a pro dezert si vybrala hory. Slovenka Besky, vlastním jménem Veronika, si jako inspiraci vybrala svoji nejoblíbenější pohádku z dětství: Malou mořskou vílu od Hanse Christiana Andersena. A celé menu měla včetně výběru a chuti surovin a použitých kuchařských technik vycizelované a promyšlené do nejmenšího detailu. (V úvodním videu si můžete poslechnout, jak Besky všechny své tři chody popisuje.)

Všechny tři finalistky si byly během vaření vědomy toho, jak je finále vyrovnané. Takže se rozhodly si poslední vaření v masterchefovské kuchyni především užít a předvést to nejlepší, co se naučily.

Od poroty také věděly, že jim nebude jednotlivé chody samostatně bodovat a konečný verdikt se dozvědí až úplně na konci. Zbytečně se tedy nestresovaly, naopak se během vaření i navzájem podporovaly. Ani jedna nechtěla vyhrát třeba jen proto, že druhá něco zkazí.

FInalistky vařily v rondonech a jednotlivé chody porotcům slavnostně servírovaly.

A večer se pěkně rozjel. Jako předkrm Besky servírovala fáš z okouna v mangoldovém listu s kaviárem, kefírovou omáčkou, koprovým olejem a gelem z červené řepy. Jíťa připravila marinovanou mušli sv. Jakuba s omáčkou z okurky, jablek a citronu, gel z creme fresh a pečený kadeřávek. Petra porotě jako předkrm naservírovala kraba královského se zelným pyré, piklovaným zelím a omáčkou ze slávek.

Následovala příprava hlavního chodu a cvrkot v kuchyni okupované třemi šikovnými amatérkami si porotci jako zkušení šéfkuchaři opravdu užívali; a to jak Radek Kašpárek, tak Jan Punčochář i Přemek Forejt.

Jako hlavní chod Besky podávala hovězí svíčkovou s krevetovým tatarákem, krevetovým nokem a máslovou dýní. Jíťa servírovala dančí hřbet s omáčkou z aronie a vepřové krve, glazovaným černým kořenem s opečenými jatýrky (foie gras) a mraženými ostružinami. Petra připravila svíčkovou s lanýžovou omáčkou a šalotkou plněnou brzlíkem.

Ještě zbýval dezert, při jehož přípravě už všem třem finalistkám pomalu docházely síly. Petra se navíc během vaření nepěkně řízla, takže jí museli ošetřit krvácející prst, pak si ještě vylila krém z yuzu, náročný na přípravu. Nakonec vše stihla, a jakmile měly dezert hotový, padly si Petra, Besky i Jitka navzájem uvolněně do náruče. V podstatě bylo rozhodnuto, i když porota ještě ani jeden ze tří osvěžujících dezertů neochutnala.

Tři pohádkové chody inspirované Malou mořskou vílou, které Besky zajistily vítězství.

Petra porotě naservírovala kroužek z bílé čokolády s malinovým prachem, crumblem, zmrzlinou, cheesecakeovým krémem, krémem z yuzu a malinovou espumou. Besky vytvořila dezert z mangové pěny (espumy), karamelového korpusu, pomerančového krému, karamelové destičky a crumble. Jíťa naservírovala pistáciový financiér s mandarinkovým krémem, grepem a omáčkou z pepře timut, a kombinace těchto chutí dostala porotu do kolen. Koneckonců, superlativy porota ověnčila všechny tři dezerty.

Podle Radka Kašpárka, Jana Punčocháře i Přemka Forejta splnily všechny tři finalistky svůj úkol nad očekávání. Divák u jejich porady nebyl, oni byli jediní, kdo jídla ochutnávali. Na základě toho rozhodli o celkové vítězce, jíž se stala Besky. Získala titul Masterchef Česko 2021 a jeden milion korun.