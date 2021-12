Vánoční chaloupku zvládnete upéct, nazdobit a dokonce i rozsvítit

TIP: I perníkovou chaloupku můžete rozsvítit Pokud chcete do chaloupky vložit svíčku, vyřízněte ještě před upečením do středu základové placky otvor o něco větší, než je čajová svíčka. Zrovna tak ovšem můžete do chaloupky vložit světelný řetěz napájený tužkovými bateriemi. Pak do základové placky vyřízněte takový otvor, aby šel do chaloupky řetěz i krabička s tužkovými bateriemi pohodlně vložit; základová deska ovšem musí zůstat pevná a stabilní.