Perníková chaloupka je vybavená interiérem provedeným do nejmenších detailů

Chloe Oehlerová je čtyřiatřicetiletá matka dvou dětí a perníkové chaloupky peče už jedenáct let. Ale teprve před třemi lety dostala nápad, jak své domečky vylepšit.

„Nemohu uvěřit, že mě to dřív nenapadlo. Když domeček, tak se vším všudy. Takový perníkový domek si přece říká o to, aby byl vyvedený do posledního detailu. Jako by to byl domeček pro panenky,“ říká.

A tak se pustila do tvorby, což nebylo snadné. První perníková chaloupka jí trvala tři týdny práce.



Chloe už má na stavbu „vychytanou“ metodu. Začíná tím, že si z lepenky vystřihne 3D model. To je důležité, protože vám to umožní zajistit, aby vám jednotlivé díly do sebe dobře zapadaly. Navíc jednotlivé části lepenky slouží jako vzor pro vykrajování jednotlivých perníkových částí,“ vysvětluje.

Důležitou součástí skládačky jsou i okna. Ta vyrábí z cukrové vody. Zahřeje se na vysokou teplotu a směs se vylije do výřezů oken a tak se „zasklí“.

Nakonec vyrobí polevu, které říká královská. U nás se spíš používá termín glazura. Používá ji místo malty nebo spíše lepidla, velmi dobře se její pomocí slepují jednotlivé díly domku. „Je velmi tuhá a snadno všechno drží pohromadě. Když mám toto hotové, můžu začít zdobit,“ popisuje.

Jak postupně dotahuje i drobné detaily v interiéru, vyřádí se i s cukrovým sklem. „Došlo mi, že z něj mohu vyrobit i spoustu dalších součástí vybavení. Takže jsou z něj světla, hodiny nebo zasklení elektrické trouby,“ říká.

Stejně invenčně přistupuje k řešení dřevěných podlah. Místo aby jednoduše do plátu perníku vyřezala rýhy napodobující strukturu dřevěných desek, raději z perníku vyřezala jednotlivé lamely a až po upečení je sestavila podobně, jako se dělá podlaha v reálu.

Zatímco běžné perníkové chaloupky se obvykle snědí, u nich v rodině na to nikdo nemá nervy. Přece nezlikvidují takový výtvor, když slouží jako krásná dekorace. A tak možná začíná vznikat sbírka netradičních perníkových chaloupek, jaké by záviděli i Jeníček s Mařenkou.

Na příští rok už Chloe chrlí nápady. „Mám několik nápadů. Nejvíce by se mi líbil nějaký domov uvnitř stromu nebo možná houby, možná se nechám inspirovat příběhy králíka Petera od Beatrix Potterové. Mám ráda útulné prostředí a tohle by to určitě splňovalo,“ těší se na příští pečení.