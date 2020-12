Kevinův dům ze Sám doma v Británii upekli z perníku, 30 let po premiéře

Vytvořením jedlé zmenšeniny scény z filmu Sám doma na 30. výročí jeho uvedení v Británii pověřila streamovací služba Disney+ oceňovanou uměleckou cukrářku Michelle Wibowo. Ta dokázala slavné postavy i nezapomenutelné předměty či detaily z filmu, který je mnohými doslova milován, opravdu dokonale vymodelovat z perníku.



Michelle si nejprve musela podrobně nastudovat architekturu, fasádu i nejbližší okolí rodinného domu McCallisterových, pečlivé si vše načrtnout a rozvrhnout. Za tím, aby vůbec mohla vytvořit známou filmovou scénu a na ní několik nejikoničtějších momentů z filmu, je prostě spousta návrhářské práce. Pak teprve mohla začít péct a posléze zdobit.

Na videu je vidět, s jakou precizností a profesionalitou umělecká cukrářka své dokonalé dílo dokončuje, a při náhledu detailů se vám před očima opravdu promítnou ty nejslavnější scény filmu s Kevinem. To byl také účel, protože služba Disney+ letos ve Spojeném království slaví své první Vánoce a tento oblíbený vánoční film u toho nesmí chybět.

Celý proces vzniku perníkové repliky stál autorku přes 300 hodin práce a lze předpokládat, že fanoušci a znalci filmu si jedlé detaily zamilují.

Ti s orlím zrakem v cukrářském sněhu v první řadě jistě nepřehlédnou perníkového Kevina – poté, co spadl ze saní. Nebo chutné tarantule na obličeji zloděje Harryho po setkání s oblíbeným Buzzovým mazlíčkem. Nechybí rozvážecí dodávka pizzerie Little Nero ani krabice od pizzy z oblíbené pizzerie McCallisterových, stejně jako notoricky známá dodávka ‘Oh-Kay Plumbing and Heating’ patřící lupičům Harrymu a Marvovi.

Na perníkové scéně nechybí ani Kevinův domek na stromě včetně houpačky, plechovky od barvy použité na nástražné pasti, postava souseda Marleyho a sošky na jeho předzahrádce, do nichž stále naráží auta. Suma sumárum výtvor mimo jiné obsahuje celkem 63 stromů, 33 oken, 14 krabic od pizzy a 6 lamp.

Britská cukrářka Michelle Wibowoová, autorka modelu, k tomu uvedla: „Chytla jsem se této šance, protože je to jeden z mých oblíbených vánočních filmů, Vánoce u nás doma nejsou kompletní, dokud jsme ho neviděli alespoň dvakrát. Strašně mě bavilo upravovat ho, aby vypadal slavnostně, a vytvářet ty drzé postavy Kevina a zlodějů Harryho a Marva. Scéna také obsahuje známé plechovky s barvami, rozbitou sochu i vánoční věnec na dveřích. Doufám, že si lidé užijí, až budou nacházet různé ikonické detaily z filmu.“

Perníková scéna se přesunula do Oak Centre for Children and Young People v nemocnici The Royal Marsden v anglickém hrabství Surrey, kde ji vystavili pro dětské pacienty a jejich blízké, aby jim pomohla vytvořit si hezké vzpomínky na Vánoce i v nemocničním prostředí.