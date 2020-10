Masáž pomůže od bolestí zad. Chce to ale odborníka i správnou techniku

„Svou praxi provozuji již třináct let, takže zodpovědně mohu říci, že ne každá bolavá záda jsou skutečně bolavá záda. Někdy sice člověk přichází a cítí bolest v zádech, ale příčina je někde jinde. Může to být například žlučník – to pak lidé přijdou s bolestí pod lopatkou. Anebo jiný orgán, který se projeví bolestí v bedrech, kříži, kyčli. Když bych takového člověka hodinu masírovala na zádech, měla bych u toho sice dobrý úmysl, ale ve skutečnosti bych mu moc nepomohla. Možná i naopak,“ vysvětluje fyzioterapeutka Adéla Ručková z terapeutického centra Namao.

Zároveň dodává, že ale někdy je bolavá lopatka opravdu bolavá lopatka a stačí jen masáží uvolnit ztuhlé svaly a člověku se uleví. Ale právě proto je nejdůležitější vybrat si správného maséra či fyzioterapeuta, který má zkušenosti a bude se vás na vaše potíže vyptávat a řešit je komplexně.

A jak takového odborníka najít? Podle primářky z Rehabilitačního ústavu v Brandýse nad Orlicí Michaely Tomanové je nejlepší, když dostanete kladné doporučení od důvěryhodného zdroje, nejlépe od lékaře. „Měli byste si v každém případě nechat ukázat certifikát maséra,“ doporučuje primářka Tomanová.

Podle fyzioterapeutky Ručkové je dobré poptat se i u svých známých, kteří chodí na masáže pravidelně a mají s tím dobré zkušenosti.

„Pokud se vydáte hledat na internet, dívejte se na životopis a přečtěte si, co o sobě masér píše. Certifikáty nemusí nutně znamenat, že dostanete kvalitní péči. Dívejte se na zaměření maséra, zda se zajímá i o komplexnější pohled a dokáže porozumět i zdravotní problematice,“ radí fyzioterapeutka.

Na co si dát pozor prohlédněte si prostředí, kde máte podstoupit masáž, mělo by vám být příjemné

zkuste si dopředu zjistit hodnocení či doporučení na vámi vybraného maséra

při návštěvě si nechte předložit platný certifikát

pokud se vás masér na začátku nezeptá na váš zdravotní stav, je to špatný masér a raději odejděte

masážím se raději vyhněte při infekčních onemocněních, po úrazech, při zánětu žil, při nádorových onemocněních, při kožních zánětech, osteoporóze, v těhotenství i krátce po porodu

masáž by vám měla být příjemná, nikdy se nenechte nutit do něčeho, co sami nechcete

Dalším důležitým faktorem při výběru jsou také osobní sympatie a porozumění. „Hned na začátku poznáte dobrého terapeuta podle toho, že se zajímá o to, kde vás to bolí, jak dlouho, kdy, při jakých pohybech, a doptá se na vše, co bude z vašeho popisu vycházet. Už z takového rozhovoru na úvod totiž umíme poznat, zda se bude jednat spíše o skutečně bolavá záda, či bude potřeba se poohlédnout i někde jinde a masáži zad se raději vyhnout,“ upozorňuje terapeutka Adéla Ručková.

Masáž by měla být individuální

Pozor byste si měli dát i na to, jestli vám masér nevnucuje svou oblíbenou techniku nebo deset druhů skvělých masáží od thajské až po sportovní. Ten skutečně dobrý terapeut má totiž více možností, jak vám může pomoci. Proto se bude zajímat především o vás a vaše obtíže a ne o techniku, kterou by chtěl použít. Je totiž vlastně jedno, jak se masáž jmenuje, ale důležité je, aby vám ulevila od bolesti. Na to je nejlepší individuální zdravotní masáž.

A tu dobří fyzioterapeuti a maséři takzvaně „mají v rukách“. „Terapeuta s citem poznáte okamžitě. Jeho ruce totiž splynou s vámi. Můžete na vlastní kůži pocítit, že ten člověk prostě ví, kam sáhnout. Když najde ztuhlé místo, nezačne ho divoce rozmasírovávat do vašeho zemdlení, ale citlivě rozpouští jednu vrstvu po druhé. Někdy to může i bolet, ale snadno pochopíte, že to je ten správný druh bolesti, který vede k následné úlevě,“ říká terapeutka Ručková.

Na závěr každé masáže byste se měli od odborníka dozvědět, jak se můžete po masáži cítit, co byste dnes ještě měli nebo neměli dělat. Možná totiž budete mít tělo krátce poté spíše rozbolavělé, tak se toho nezalekněte, protože to je proces, kdy se svaly začínají regenerovat. Ale možná pocítíte hned úlevu a to je skvělé, ale nespěchejte na sport či jinou zátěž, protože tělo si potřebuje zvyknout.