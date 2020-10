Tipy, jak správě sedět, aby vás nebolela záda

Člověk dnes prosedí až polovinu svého produktivního života. Dlouhodobé sezení způsobuje jednostranné zatěžování, a to může nejen za naše potíže se zády.



Při sezení totiž dochází také k omezování odtoku krve žilami a důsledkem jsou otoky nohou, křečové žíly, ale také zvýšený výskyt hemoroidů.

Dlouhodobý předklon hlavy při psaní zase vede k bolestem kolem hrudní kosti a zvýšené prohnutí hrudní kosti vytváří nesprávný stereotyp dýchání.

Dlouhodobé sezení přetěžuje vazy a stlačuje orgány v dutině břišní, což může vést ke gynekologickým potížím. Navíc se sezení také označuje za jeden z rizikových faktorů vzniku ischemické choroby srdeční i cukrovky.

Jak správně sedět

Pokud se tedy chcete zdravotním problémů do budoucna vyhnout, je na čase změnit sedací stereotypy. A zkusit to můžete hned. Nastavte si správný sed podle fyzioterapeutky Adély Ručkové:

Jak vybrat správnou kancelářskou židli Radí Jaroslav Kotula, biomechanik ze společnosti Adaptic Innovation Výběr správné kancelářské židle není jednoduchý, protože původní kancelářské židle, jak je známe, dnes nahrazuje nová generace, které označujeme jako zdravotní židle s výkyvným sedákem. Ty aktivně snižují anebo dokonce řeší problémy s bederní i krční páteří při sedu. Pro tělo je totiž nepřirozené, pokud má židle statický sedák, jelikož z oblasti pánve vychází nejvíce pohybů v těle. Správná zdravotní židle musí splňovat 4 základní podmínky: Musí mít výkyvný sedák umístěný na pružině

Područky a opěradlo jsou umístěny nezávisle na sedáku, aby tvořili opěrný bod

Sedák je pohyblivý do všech směrů

Sedák je sklopný do všech směrů v jednom bodě

1. Posaďte se ke svému pracovnímu místu, svou kancelářskou židli si přišoupněte dostatečně blízko, abyste si ruce mohli volně položit na stůl.

2. Hýžděmi se posuňte na židli co nejvíce dozadu.



3. Záda mějte uvolněná, ale rovná – můžete si za ně v oblasti beder dát i drobný polštářek.

4. V kolenou mějte úhel 90 stupňů, případně si pod nohy dejte podpěrku.

5. Mezi monitorem a očima naměřte 45 až 70 centimetrů.

6. Představte si horizontální osu svých očí a pomocí úhloměru od ní odklopte monitor na 20–35 stupňů.

7. Klávesnici a myš nastavte do dosahové oblasti. Jste-li muž, je to pro vás 50 centimetrů vpřed a 77 centimetrů do stran. Jste-li žena, tak vpřed dosáhnete 44 centimetrů a do stran 69 centimetrů.

8. Jestli to ani takto moc nefunguje, ujistěte se, že máte správně vysoký stůl – zhruba 72 centimetrů pro muže, o trochu méně pro ženu.

Pokud jste zvládli těchto osm pravidel, je to základ toho, že sedíte správně. Podle fyzioterapeutky Ručkové je ale důležité zafixovat si i další vaše chování u pracovního stolu.

Záda musí být uvolněná, napřímená, představujte si, že je vaše páteř tažena vzhůru. Ramena jsou volná, naopak spíše tlačena lehce dolů. Předloktí volně spočívá na područkách či desce stolu. Ruce volně spočívají na klávesnici nebo myši a zápěstí nemáte zalomená, ale volná. Nohy máte volně pod stolem, celé plosky se opírají o zem či podnožku a chodidly vnímáte, jak část své váhy do nich přenášíte. Dýcháte volně, do břicha, nezapojujete trapézy.

Měňte polohy

I když ovšem sedíte podle našich rad správně, je třeba si uvědomit, že všeho moc škodí. Proto je důležité, abyste polohy čas od času měnili.



„Dobrým způsobem je zvyknout si na pravidelnost a například každých 30 minut změnit pozici. Ještě lepší by bylo to udělat 3krát do hodiny – tedy každých 20 minut. Protáhněte se, zacvičte si, projděte se či si běžte třeba uvařit čaj. Prostě si dejte chvilku oddych,“ dodává fyzioterapeutka Adéla Ručková.