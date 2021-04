Zhubnout se dá v každém věku, Renata je příkladem. V 65 shodila 17 kilogramů

„O tom, že jsem vypadala jako koule, ani nemluvím. Nejvíce kil jsem přibrala v těhotenství. I když dnes jsou už naše dvě děti dospělé, vybavuju si zcela přesně, jak jsem vždy úporně hlídala příjem kalorií a stejně jsem nabrala. Zvlášť po druhém dítěti mi zůstalo navíc skoro 20 kilogramů,“ vzpomíná Renáta. Díky rozumné dietě a cvičení se jí však podařilo shodit.

„Skákala jsem přes švihadlo a posilovala břišní svaly. A představte si, zhubla jsem do riflí, které jsem nosila na gymnáziu. Byla jsem na to pyšná. Sice jsem postupem času zase ztloustla, do svých 42 let jsem si však držela hmotnost kolem 60 kilogramů. Pak jsem ale začala raketově nabírat, asi to bylo i věkem. Vždy jsem spíš preferovala maso a kyselé a slané chutě, ale po čtyřicítce mi vzrostla chuť na sladkosti a o Vánocích mi vanilkové rohlíčky prozářily smutný den. Není divu, že jsem přibírala. Zkoušela jsem zaručené diety a metody, o kterých jsem se dozvídala ze všech stran, ale má váha pořád stoupala. Až jsem měla skoro 90 kilogramů,“ vzpomíná dáma, která oslavila v březnu 65 let. A tak zašla do nutriční poradny Nutriadapt za Alešem Havlíkem.

Pomáhal mi „pilník“ Milena

„Už kdysi jsem zhubla 21 kilogramů s výživovým poradcem, jenže do dvou let jsem všechno zase nabrala zpátky. I tak jsem se to rozhodla ještě jednou zkusit a tentokrát jsem v tom nebyla sama. Dohodla jsem se s kamarádkou Milenou a šly jsme do toho spolu. A bylo to výborné rozhodnutí. Cítila jsem se odhodlanější. Navíc Milena je neskutečný ‚pilník‘, peče kváskový chleba, zásobuje mě novými recepty, chodí se mnou na procházky a hlavně mě podporuje v motivaci. Taky mi jde příkladem, protože zhubla mnohem víc než já. Zkrátka jsem na tu mrchu obezitu nebyla sama. Ale moc mi pomohl i manžel, protože nás obě vozil a stále vozí do poradny, platí náklady a kromě občasných vtípků mě podporuje,“ chválí svého muže Renáta, která začala jíst pravidelně pětkrát denně.

„Problém byl v tom, že jsem těžko nacházela čas na pravidelnou svačinu, snídani i oběd. Dělalo mi problém zastavit se. Během pracovní doby jsem zapomínala na jídlo úplně, zatímco večer jsem pak stokrát otvírala lednici. Dneska denně snídám bílý jogurt a pořád mi moc chutná. V případě nouze se vrhám na kedlubny. To je vláknina a mám aspoň do čeho kousnout. To mi večer zabírá nejlíp,“ líčí žena narozená ve znamení tvrdohlavého Skopce. A jak to má se sportem?

„Já jsem nikdy na sportování nebyla. Ale v pozdějším věku jsem zjistila, že se hýbat musím, a tak jsem chodila s kamarádkami na cvičení pro ženy. Také jsme s partou jezdili na letní dovolenou na hory. Nejdřív na pěší turistiku, potom na kola. Abych jim stačila, pořídila jsem si elektrokolo. No a poslední čtyři roky, když počasí dovolí, jezdím skoro pět kilometrů na kole do práce. V poradně jsem si k hubnoucí terapii přidala ještě domácí trénink a pět dní v týdnu jsem každé ráno cvičila 20 až 40 minut. Bohužel jsem s tím na podzim přestala a zatím nejsem schopná se k tomu vrátit. K Vánocům jsem dostala chytré hodinky, takže je mi jasné, že bych měla přidat. Ale je to čistě z racionálních důvodů, pohyb mi nepřináší žádnou radost ani adrenalin. Snad jen plavání a jízda na kánoi,“ přiznává Renáta, která bývala jako dítě hubená.

„Dokonce mi dávali sklenku piva, protože jsem měla náběh na podvýživu. Musím říct, že to pivo zabralo a v dospívání jsem se rozvinula až dost,“ směje se dnes už daleko štíhlejší dáma, která loni s manželem oslavila čtyřicáté výročí svatby. A jako dárek mu dala „úplně novou“, štíhlejší manželku. „Snažím se teď neusnout na vavřínech, po zkušenostech vím, že zhubnout se dá i v pokročilém věku, ale těžší je si hmotnost udržet.“

Zajímavosti o Renatě Odkud: Benátky nad Jizerou

Věk: 65 let

Výška: 158 cm

Znamení zvěrokruhu: Beran

Zaměstnání: vychovatelka, terapeutka

Oblíbené motto: „Nikdy nebylo tak zle, aby nemohlo být ještě hůř.“

Koníčky: loutky, vnoučata, psychologie, pes a kočka

Oblíbené jídlo: tatarák

Původní hmotnost: 89 kg

Současná hmotnost: 72 kg

Za necelý rok zhubla 17 kg.

Pár triků

Hlavně pohoda

Nebudete-li se po psychické stránce cítit dobře, je dost možné, že se vám hubnutí nebude dařit. Zařaďte proto pravidelný odpočinek a denně aspoň chvilku dělejte něco, co vás těší.

Domácí lekce jógy

Že vás neláká posilovna ani běhání? Zkuste jógu – vypiluje vaši postavu a jako bonus přinese pocit uvolnění. Můžete cvičit i doma podle videí.