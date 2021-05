Styděla jsem se za sebe, tak jsem shodila 83 kilo, říká úřednice Katka

„Na střední škole mi museli šít uniformu zvlášť na míru, protože jsem se nevešla ani do velikosti XXL. Sama za sebe jsem se styděla, protože jsem při výšce 164 cm vážila 145 kilo,“ přiznává šestadvacetiletá mladá žena.

„Stačilo jít na krátkou procházku a lapala jsem po dechu. Byla jsem zpocená jako dnes po hodině cvičení v posilovně. Ani doktoři neměli z mé váhy radost a hrozili mi, že pokud něco nezměním, budu mít velké zdravotní problémy a nedožiju se vysokého věku. A tak jsem zkoušela zhubnout. Ze začátku jsem hledala pomoc na internetu, jenomže časem mi došlo, že je plný zaručených diet, jako je melounová, mléčná nebo podle krevních skupin. A taky jsem pochopila, že striktní a jednostranné diety jsou to největší zlo a důvod následného jojo efektu. A o ten jsem tedy rozhodně nestála,“ říká mladá žena, a tak si nakoupila knihy o výživové problematice od lékaře Jana Vojáčka, který v nich vysvětluje, jak je propojeno naše psychické i fyzické zdraví.

„Nikdo nezvítězí nad nadváhou, když si nejdřív neuzdraví psychiku. To už dnes vím! Můj největší problém byl v tom, že jsem nesnídala. Tím pádem se k večeru tělo hlásilo o živiny a potom jsem byla jako šelma a snědla jsem cokoliv. Naučila jsem se tedy jíst pětkrát denně, vynechala jsem tučné, pečivo, uzeniny i sladkosti a snažila jsem se konzumovat co nejvíc zeleniny. Omezila jsem ale taky alkohol, protože má vysokou kalorickou hodnotu. Vím, že dvě sklenky vína s kamarádkou ještě nikoho nezabily, ale akce, kde popíjení jakýchkoliv drinků nezná mezí, jsem si musela odpustit. Místo toho jsem skoro každý den doma cvičila na orbitreku. Když jsem se dostala na váhu 115 kilo, zařadila jsem i kruhové domácí tréninky a procházky. Do posilovny jsem se odvážila jít až při váze 90 kilo a chodím tam dodnes. Stejně tak miluju jízdu na kole, procházky, túry po horách a našla jsem zalíbení také v józe,“ pochvaluje si Kateřina, které se povedlo shodit na 62 kilo.

Byla jsem jako špunt u přehrady

Silnější byla ale už jako malá holka. „Vždycky jsem milovala jídlo, a že u nás doma bylo pořád z čeho vybírat. Moji rodiče měli a stále mají menší hospodářství. Takže kachnička se zelím, jitrnička nebo tlačenka z našeho vepříka byly na talíři téměř denně. A tak jsem tloustla a tloustla a pak už jsem se styděla chodit s ostatními dětmi ven. Během dospívání jsem si prošla kvůli obezitě šikanou ze strany spolužáků. A že mě byl fakt kousek – v sedmnácti jsem vážila 140 kilo! Jak se říká, byla jsem kulatá jako špunt od přehrady,“ směje se dnes už štíhlá slečna, která měla obrovskou oporu ve svém příteli.



„Stál při mně nejen při hubnutí, ale i v době, kdy jsem musela podstoupit kvůli převislé kůži plastické operace. „I když nejsem po všech těch zákrocích zrovna dokonalá, pro něj jsem ta nejkrásnější. Navíc po první plastice břicha, při které jsem měla sešité i břišní svaly, jsem se nemohla bez bolesti hnout skoro půl roku. Při druhé operaci paží a třísel jsem měla alergii na stehy a po dlouhém hnisavém léčení mi zbyly velké jizvy. Ničeho ale nelituju a o to víc si uvědomuju cenu zdraví,“ svěřuje se Kateřina, která má největší radost z přílivu energie.

„Běhám, jezdím na kole, nepotím se, nezadýchávám. Mám úplně jinou náladu, jsem šťastnější, usměvavější a pro okolí snad i sympatičtější člověk. Je fakt, že mě nepoznávají ani spolužáci ze základky. A co teprve oblečení! Dřív jsem nosila číslo 56, to byla hrůza sehnat na sebe něco normálního. Dnes si vybírám v běžných velikostech,“ ukazuje nám svůj nový šatník hezká slečna, která tvrdí, že nejdůležitější bylo najít cestu k sobě samé, rozhodnout se a mít pevnou vůli.

„A k tomu mi pomáhá i jaro. Příroda ožívá, zima nám dává sbohem a přichází spousta naděje a nové energie. Už se těším na velikonoční svátky, které tenhle týden začínají. Upeču si tradiční mazanec a dám si výbornou vajíčkovou pomazánku s jarní cibulkou. A budu barvit vajíčka, mám ráda barevná a veselá. Přeju všem pěkné svátky, hodně jarního sluníčka a zdraví.“

Zajímavosti o Kateřině Odkud: Hradec Králové

Věk: 26 let

Výška: 164 cm

Znamení zvěrokruhu: Blíženci

Povolání: úřednice

Motto: „Člověk musí milovat sám sebe, aby dokázal milovat ostatní.“

Oblíbené oblečení: džíny, tričko a tenisky

Koníčky: horská turistika, fitness, jóga, jogging, vaření

Jídlo: saláty stokrát jinak

Původní váha: 145 kg

Současná váha: 62 kg

Za 5 let shodila 83 kg.

Pár triků

Pevnější bříško

Z rovného sedu se pomalu pokládejte až do pozice, kdy ucítíte, že vám zabírá břicho, ale nebolí vás záda. Rukama se přidržujte pod koleny. Zde se zastavte a pozici chvíli prodýchejte.

Teplá večeře

Syrová strava je hůře stravitelná než vařené jídlo. Salát nebo ovoce si dejte k obědu, večer si něco lehkého uvařte.