Zase mám chuť žít, říká Miluše. Kvůli bolestem páteře shodila 11 kilogramů

„Měla jsem maximálně nadváhu spojenou se žaludečními potížemi a špatným trávením. Je však pravda, že jsem kvůli většímu poprsí a bříšku působila silnější, než jsem ve skutečnosti byla. Kolikrát jsem si říkala, že bych mohla pár kilo shodit, ale nijak zvlášť jsem se o to nesnažila. Všechno to přišlo úplně nečekaně,“ vypráví Miluše, která měla dlouhodobě potíže s páteří a před dvěma roky se její zdravotní stav vyhrotil.

„Přestávala jsem cítit nohy, brněly mě a zakopávala jsem. Ani vyjít schody jsem pořádně nemohla. Naštěstí jsem se dostala ke skvělému lékaři a podstoupila operaci krční páteře. Pár měsíců po zdařilém zákroku mi však začalo být zle od žaludku a prodělala jsem ještě operaci brániční kýly, kde mi doporučili úplně jiný jídelníček, než na jaký jsem byla zvyklá,“ říká příjemná dáma, která se do té doby ládovala párky, sem tam si upekla buřta na ohni, nebo si dala tlačenku ze zabíjačky.

Miluše před proměnou



„S novou stravou mi začal úplně nový život. Začala jsem jíst víc zeleniny a ovoce a maso jsem omezila, dám si ho teď tak dvakrát do měsíce. Místo toho jsem objevila vegetariánskou stravu. Miluji pohanku, cuketu, patison, lilek, dýni, papriky, rajčata, ředkvičky a okurky. Mám ráda i zapečený květák nebo brokolici se sýrem. Chutnají mi brambory, těstoviny a rýže a i když vařím jenom pro sebe, nemám problém stát u plotny a připravit si chutný oběd nebo večeři,“ popisuje Miluše, které se podařilo během dvou let shodit 11 kilo. A moc jí to prospělo.

„Zlepšilo se mi zažívání a zmenšilo moje bujné poprsí, ale také bříško. Díky tomu, že jsem pravidelně cvičila, se mi zpevnila postava. Těch 11 kilo dole mi moc pomohlo nejen od bolestí páteře, ale stal se ze mě úplně jiný člověk,“ usmívá se.

„Není to o tom, že bych byla vyloženě zdravá, jsem v částečném invalidním důchodu a bolesti hlavy a zad mě budou provázet nejspíš napořád. S tím jsem se dokázala vyrovnat, ale to přece neznamená, že musím rezignovat na život. Zvlášť, když jsem si díky nové postavě pořídila pěkné šaty a šetřím si peníze na další nové kousky. A vůbec se těším na všechno, co mě potká,“ usmívá se Miluše, která měla odmalička ráda pohyb.

„Chodila jsem na gymnastiku, plavání a aerobik, jezdila jsem na kole i na lyžích a v dospívání mě uchvátilo horolezectví. Tím vlastně začala další etapa mého života, protože horolezce jsem si vzala za muže. A přestože nám celoživotní vztah nevyšel, máme spolu dvě úžasné dcery, Lucii a Kateřinu,“ usmívá se Miluše, která léto strávila v lázních Bohdaneč.

„Mají tam vynikající výsledky v léčbě pohybového ústrojí, to moc potřebuji, abych se udržela v kondici. Chodila jsem na rehabilitace, plavání, zábaly a masáže. Ale taky na procházky krásnou přírodou a občas poseděla u kafíčka v nějaké příjemné kavárně nad dobrým zákuskem, který si teď můžu klidně dovolit. A samozřejmě jsem i poznala nové lidi,“ vzpomíná a stejně tak na nedávné Vánoce, kdy si, jak říká, s rozumem mohla dovolit i oblíbené cukroví.