Odbývala jsem život i jídlo, říká Jaroslava. Za rok shodila 14 kilo

Dnes má dvě dospělé děti, Janu a Jirku. Právě po narození syna, kterému je dnes sedmnáct let, začala postupně nabírat.

„Po porodech jsem ta kila docela brzy sundala, protože jsem dlouho kojila a snažila jsem se jíst zdravě. S dětmi jsem měla navíc hodně pohybu. Byla jsem ovšem v jednom kole, pracovala jsem na tři směny a ani jsem si nevšimla, že mám čím dál tím méně času na sebe. Odbývala jsem se v životě i jídle. Kila přibývala a s nimi i zdravotní potíže,“ přiznává třiačtyřicetiletá Jarka, která často řešila oteklé koleno, párkrát chodila o berlích a věčně ji bolela záda.

„Nakonec lékaři zjistili, že trpím Bechtěrevovou chorobou. To je chronické kloubní zánětlivé onemocnění, které začíná bolestmi v kříži a pak pokračuje do oblasti hrudní páteře, kde může omezovat i dýchání. Dochází při ní k postupnému až úplnému ztuhnutí páteře. S tím vším jsem se musela smířit. Ale lékař mi poradil, že když trochu zhubnu, budu méně zatěžovat klouby a srdce. A to byla ta pravá motivace,“ svěřuje se Jaroslava, která dřív ráda jedla sladkosti, milovala bramborový salát a smažená jídla.



Cukr nahrazuju medem a stévií

„Bylo mi jasné, že bez pomoci se svých návyků nezbavím, a proto jsem hledala na internetu výživovou poradnu, která by mi vyhovovala. Narazila jsem na Svět zdraví, dnes Nutriadapt, a přihlásila jsem se do pobočky v Mladé Boleslavi,“ vypravuje žena narozená ve Vodnáři.

„V poradně mi ale paní Alice Zítková, výživová specialistka, sdělila, že podle prvního měření je můj věk vyšší než ve skutečnosti. Zjistila mi vysoký vnitřní tuk a varovala mě, že mám zaděláno i na srdeční a cévní potíže. Taky jsem se dozvěděla, že jsem sacharidový typ a můj jídelníček by měl být složený z velké části z obilovin, zeleniny a ovoce. Poté mi připravila osobní výživový plán a poradila mi, kde koupím vhodné potraviny,“ vzpomíná Jaroslava, která vypustila klasické cukry a nahradila je medem, stévií nebo sirupy, jež používá k pečení.

„Vyhýbám se tučným surovinám, jím pravidelně pětkrát až šestkrát denně, konzumuju hodně saláty a krémové polévky. Omáčky zahušťuju špaldovou moukou,“ říká sympatická dáma, které v hubnutí pomáhá i pohyb. „Začala jsem chodit třikrát až čtyřikrát týdně rychlou chůzí na dlouhé procházky podél lesa. Ale jezdím také na kole, většinou s manželem a někdy i s dětmi. Nejraději do Doks k Máchovu jezeru, pod hrad Bezděz nebo na Valdštejnsko ke granátníkům. Tam je vždy krásně,“ pochvaluje si Jarka, která svého muže potkala už v sedmnácti na vesnické zábavě a od té doby jsou spolu.

Svatební šaty už neobléknu

„Tenkrát jsem byla štíhlounká holka, vdávala jsem se v bílých šatech se šněrovačkou a výšivkou. Dnes už bych je neoblékla, ale to mi vůbec nevadí. Důležité je, že jsem shodila, že manžel, rodina i kamarádky jsou nadšení, ale hlavně se zlepšil můj zdravotní stav. Cítím se líp, jsem pružnější, zlepšil se mi tlak a snížil tep, k tomu mám větší sebevědomí a baví mě zase nakupovat oblečení. A lépe se mi i ohýbá při práci na zahrádce,“ dodává s úsměvem Jarka.

Pár triků

1. Husté polévky

Zařaďte do jídelníčku husté krémové polévky z různých druhů zeleniny. Při jejich přípravě se ale vyhýbejte klasické bílé mouce, máslu, smetaně nebo „vývarům“ z kostky a umělým dochucovadlům.

2. Med a skořice

Každý den ráno přibližně půl hodiny před snídaní na lačný žaludek a večer před spaním vypijte šálek čaje nebo vody s medem a skořicí. Podpoříte metabolismus a spalování tuků. Po ránu si také můžete dát sklenici vlažné vody s citronovou šťávou.