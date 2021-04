Zhubla a opustil ji manžel, protože už na něm nebyla závislá

Vážila přes sto dvacet kilogramů, potýkala se s lupusem, bolestí kloubů a otoky. Sama nedokázala dojít ani na toaletu, všude potřebovala asistenci a nebyla schopná ani jakékoli domácí práce.

Staral se o ni manžel a vše jim v té době dokonale klapalo. Jakmile ale začala hubnout díky operativnímu zmenšení žaludku a dostávat se do kondice, začalo jim manželství skřípat. Jejímu muži začalo vadit, že Kellie nepotřebuje jeho péči a začíná konečně žít jako normální člověk.

„Ležela jsem dřív většinu dne, protože jsem dokázala ujít jen pár kroků, a to ještě s pomocí manžela. Jen jsem jedla a koukala na televizi. Psychicky jsem na tom byla strašně a lékař mě varoval, že to se mnou dopadne zle. Doporučil mi operaci. Věděla jsem, že je to jediné řešení. Sama bych nezhubla,“ svěřila se Kellie v podcastu, který pravidelně nahrává.



Uznává, že se její život po operaci dramaticky změnil a pro jejího manžela to byl šok. Nedokázal se smířit s tím, že už nebude mít ženu celý den doma. „Bral si úplně jinou ženu, než kterou jsem nyní. Jsem šťastná za změnu, protože teď se cítím po fyzické i psychické stránce skvěle. Je to opravdu velký obrat a jsem pyšná na to, že jsem to všechno zvládla. Bohužel se mi rozpadlo manželství, ale vím, že mě čeká skvělý život,“ mysli si.

Podařilo se jí shodit téměř šedesát kilogramů a postupně začala i cvičit. Pevně věří, že právě její příběh otevře oči všem, kteří si pochvalují svou obezitu a neplánují hubnout. „Konečně nemám strach z budoucnosti,“ dodala.