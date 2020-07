Ráno ujdu sedm kilometrů, odhalila Lenka, díky čemu zhubla 18 kilo

„Nikdy jsem nebývala vyloženě hubená, prostě normální ženská s plnější postavou, a často mě to trápilo. Citelně jsem však přibrala až v těhotenství. Když jsem čekala dceru Báru, měla jsem o 22 kilo více než v mládí. Samozřejmě, že jsem se snažila v tom kolotoči péče o miminko shodit, jenže brzy jsem otěhotněla znovu. Když se potom narodila Eliška, byla jsem o 10 kilo těžší,“ vypravuje Lenka, která později nabrala ještě další kila.

„Zdravotní problémy jsem naštěstí neměla, ale jako každá ženská jsem se svou postavou nebyla zrovna moc spokojená. Vadilo mi, že se moje oblečení nenápadně po centimetrech zmenšuje. Právě v tom vidím ten největší problém, protože člověk nabírá kilo po kilečku a vůbec mu to nedochází. Ani jsem se nenadála a najednou jsem při výšce 170 centimetrů vážila nějakých 90 kilo.

Tehdy jsem se rozhodla, že začnu jíst zdravě. Docela dlouho jsem se o to opravdu snažila, jenže mi chyběl řád, dobrá rada a někdo, kdo by mne motivoval,“ říká sympatická dáma, která loni na jaře potkala kamarádku s partnerem a nemohla je poznat. Oba totiž zeštíhleli a celí úplně omládli.

Neváhala jsem ani minutu

„Vyprávěli mi o své zkušenosti s poradnou zdravé výživy v Kralupech nad Vltavou a já se hned rozhodla, že do toho půjdu také. Proč to odkládat, když máte chuť udělat to teď... Vím o sobě, že nemám moc pevnou vůli, ale chtěla jsem si dokázat, že to zvládnu,“ vzpomíná na moment zásadního rozhodnutí čtyřiapadesátiletá žena, která hned na druhý den do poradny zatelefonovala a domluvila si konzultaci.

„Na první schůzce se mě ujala zkušená a moc milá výživová poradkyně Renata Míková. Vysvětlila mi, jak se mám pravidelně stravovat a kde dělám chyby. Díky jejím radám jsem začala kila postupně shazovat. Každý týden mé návštěvy v poradně byl znát a z každého kila dole jsem měla neskutečnou radost. Za devět měsíců jsem shodila 18 kilo a z původní hmotnosti 95 kilo jsem se dostala na 77 kilogramů.

Teď si vařím jídlo s sebou do práce a chutná mně i mé rodině. Samozřejmě si také občas zahřeším kvalitní hořkou čokoládou či koláčkem od maminky a dobrou kávou,“ usmívá se Lenka.

„Pomohla mi nejen změna jídelníčku a stravovacích návyků, ale rovněž pohyb. Patnáct roků jsem byla instruktorkou aerobiku a se sportem jsem se vždycky hodně kamarádila. Jenže s přibývajícím věkem mé pohybové aktivity postupně ubývaly a svou daň si vybralo i sedavé zaměstnání.

Aerobik jsem sice v době hubnutí znovu dělat nezačala, ale protože miluju jaro, slunce a přírodu, vyrážela jsem na pravidelné dlouhé procházky. A chodila jsem čím dál tím rychleji, až jsem to dotáhla k sedmikilometrovým ranním rozcvičkám se sluchátky v uších a hodně svižnou muzikou.

Pár triků Méně je více

Podmínkou hubnutí je zdravé stravování. Nejde o to jíst hory zeleniny, ale naopak zaměřit se na menší, nutričně vyvážené porce a jíst častěji. Načasování

Důležité také je, abyste posnídali nejdéle hodinu po probuzení, jinak tělo začne fungovat na rezervy a zpomalí se metabolismus.

Na zklidnění mi zase pomáhala a dodnes pomáhá jóga, na tu chodíme s dcerou a vždycky si při ní bezvadně odpočineme. Zkuste to taky, jógu může dělat každý, klidně i z domova. Nádherně si u toho vyčistíte hlavu,“ radí paní Lenka, která ještě krátce zavzpomínala na dětství.

Já se raduju, peněženka pláče

„Vyrůstala jsem na vesnici, kde žiju dodnes a jsem tu moc spokojená. I prázdniny jsme s bratrem trávili u babiček na venkově, kde bylo kousek do přírody, k rybníku, do lesa i ke kamarádům. Babičky výborně vařily a samozřejmě nám podstrojovaly samé dobroty. Ten čas moc rychle utekl a dneska už jsem sama babičkou. Mám tři vnuky. Nejmladší Oliver má necelé tři roky, Jenda čtyři a nejstaršímu Toníkovi je šest. Jsou to moc šikovní a živí kluci, společně si užíváme na hřišti a prolézačkách. Vnoučci mi doma pomáhají třeba i při pečení,“ popisuje šťastná babička, která si sem tam nějakou dobrotu s kluky dá, což ale její novou postavu neohrozí.

„Přibrat určitě neplánuju, díky štíhlejší postavě se cítím pohyblivější a mám větší sebevědomí. A co je naprosto úžasné, dřív jsem bloumala po obchodech a nevěděla, co si vybrat, protože ty pěkné kousky měli jenom v malých velikostech. Zato dneska, kdy mám velikost o dvě čísla menší, se v obchodech raduju a moje peněženka pláče,“ směje se šik babička, která si do svého šatníku pořídila pěkné jarní šaty.

„Před rokem touhle dobou jsem začala hubnout a těšila jsem se, jak za rok budu štíhlejší. A to se mi vyplnilo! Jaro mám ráda. Miluju také výlety do přírody. Skoro za rohem máme například horu Říp, kam si teď, už i s vnoučaty, párkrát za rok vyrazíme. V Čechách je prostě překrásně,“ loučí se s úsměvem Lenka.