Metráček z filmu? To jsem byla já, říká Jitka. Shodila 17 kilo

„Zdaleka však nešlo jen o ty plavky a zrcadlo… Víte, jak člověk pozná, že je starý nebo tlustý? Když zvuky, které dřív vydával při sexu, teď vyluzuje při vstávání z postele. Já podobné zvuky vydávala při oblékání ponožek,“ přiznává Jitka, která držela diety už dřív, jenže nepřinesly kýžený výsledek.

Váha se jí pokaždé vrátila zpátky. Její kamarádka měla dobré zkušenosti s výživovou poradnou a doporučila ji i Jitce.

„No co, tlustější už být snad ani nemůžu, tak proč to nezkusit? Nemám co ztratit,“ pomyslela si a k výživové poradkyni Heleně Spěvákové opravdu zašla.

Pár triků Pijte vodu před jídlem

Před každým jídlem vypijte minimálně dvě sklenice neslazené vody. Zaplní vám žaludek a vy toho pak sníte méně. Jak se zbavit břišního tuku

Nezaměřujte se pouze na cviky na břicho. Ztráta tuku jen na jednom místě není možná. Zaměřte se raději na svalstvo celého těla. Spolu s posilováním je účinné také aerobní cvičení jako chůze, běh a plavání.

„Kámoška mě předem upozorňovala, že první tři dny budu hladová, unavená a možná i pěkně protivná. Pak se všechno zlomí a energie se mi vrátí, změnu prý zaznamenám už po prvním týdnu. Musím přiznat, že se mi to na začátku moc nezdálo. Na tyto báchorky jsem si už připadala stará. Ono to tak k mému překvapení opravdu probíhalo,“ usmívá se sympatická žena, která postupně sundala sedmnáct kilo. A jak tedy změnila jídelníček?

Schody už vyšlápnu

„Nejdřív jsem jedla jen konkrétní doporučené produkty se zeleninou a s bílkovinami. A k tomu podle pokynů nutriční specialistky pila hodně vody (jeden litr na třicet kilo váhy). To jsem se musela hodně nutit. Ještě větší boj byl však s kávou. Ne, že bych ji nemohla pít, ale byla jsem zvyklá do ní pěkně nalít mléko a hodit dva cukry. Naštěstí jsem si na černé kafe brzy zvykla. Postupně jsem taky začala jíst maso. A další zdravější potraviny, ze kterých se dá uvařit skoro všechno,“ popisuje Jitka, která měla celou dobu oporu v kamarádce a ve své výživové poradkyni. Zato s pohybem a sportem se nikdy moc nekamarádila.

„Za posledních pár let se mi nahromadilo několik zdravotních komplikací, bolestí zad a kloubů, pohybu jsem se proto spíš vyhýbala. Takže jsem zhubla jen a pouze díky změně stravování. Dnes, když jsem o dost lehčí, je to samozřejmě jiné. Mé pracoviště se momentálně nachází ve druhém patře v domě bez výtahu. Před půl rokem bych ty schody sice vyšlápla, ale s několika přestávkami na vydýchání,“ prozradila na sebe dispečerka dopravy, která vyrůstala na vesnici na Vysočině a léto a prázdniny trávila na čerstvém vzduchu.

Byla jsem Metráček

„Ve stejné vesnici bydleli i děda s babičkou, kterým jsem pomáhala hrabat seno, starat se o králíky nebo sbírat vajíčka. S babičkou jsme taky zavařovaly a okopávaly záhony. Ne, že bych ale celé léto jen pracovala. S partou jsme chodili k místnímu rybníku a užívali si léto. Už tenkrát jsem byla holka krev a mlíko. Přiznávám, že jsem ráda jedla. Jablečný závin či buchtičky se šodó bych si dala hned.“

„Moje babička měla vždycky radost, že mi chutná. A já měla radost, že ona má radost. Tak jsem jedla a jedla – a to mi bohužel zůstalo. Pamatujete na film Metráček? Tím jsem byla já. Taky jsem vrhala koulí a válela ve vybíjené jako hlavní hrdinka. Měla jsem prostě páru! Neexistovalo, že bych si vyrazila ven v šatech, vždycky jsem nosila jen džíny a tričko po starším bráchovi,“ vybavuje si Jitka a vzpomíná i na své první lásky.

„Každý vám řekne takové ty omleté fráze, že na postavě a vzhledu nezáleží. Chlapům prý nejde o to, jak holka vypadá… Ale kecy v kleci! Samozřejmě, že jim o to jde! Ukažte mi chlapa, který by vedle sebe chtěl mít škaredou a tlustou partnerku? Naštěstí jsem měla kliku na muže, pro které to nebyla prázdná slova a měli mě rádi i s nějakým tím kilem navíc.“

Životního partnera Jitka momentálně nemá, zato má ovšem dvě skvělé děti, sedmnáctiletého Tadeáše a čtrnáctiletou Michaelu.

„Děti mi dělají radost. Syn studuje a dcera si ‚užívá‘ krásnou pubertu. Těhotenství jsem, pokud jde o váhu, zvládla docela v pohodě. Téměř nic jsem nepřibrala, po porodu jsem naopak dost zhubla. Kila začala přibývat až později,“ přiznává dnes už daleko štíhlejší maminka, která si svou změnu ve váze užívá.

„Občas si i vyslechnu, jak mi to teď sluší a jaká jsem kočka. Na to jsem před tím nebyla zvyklá. Teď jsem ale z každé sebemenší lichotky úplně nadšená,“ dodává Jitka.