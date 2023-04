Shodila 35 kilo a postavu si stále udržuje. Začátky byly těžké, říká Soňa

Přitom ještě nedávno bylo všechno jinak! „Poslední roky byly děsné. Trápila mě menopauza a nabrala jsem na devadesát devět kilo. Svoje ,ženské dny’ jsem pouze přežívala! Všechno mě bolelo, zadýchávala jsem se už po pár metrech, srdce mi tlouklo jako na poplach a měla jsem pocit, že mě stále někdo škrtí,“ zavzpomínala Soňa, která nechtěla být „ta tlustá“ a rozhodla se, že zhubne.

Pár triků Zázračný smích

Báječně uvolňuje napětí, zvýší přísun kyslíku do krve a prospívá srdíčku. A k tomu smích pomáhá i hubnout. Svižná procházka

Dvacetiminutová rychlá chůze má na naše tělo stejný vliv jako mírný běh. Ještě účinnější je výšlap do kopce.

Vyzkoušela všechno možné, až na Facebooku narazila na skupinu s názvem „Danča Hájková fitness trenérka“.

„Danča je jako moje rodina, skvělá ženská, která pomohla spoustě žen ke spokojenosti a štíhlejší postavě. A já mezi ně patřím taky. Dokonce jsem se časem stala ambasadorkou skupiny. Do hubnutí jsem se tenkrát pustila s velkým odhodláním. Každý den jsem cvičila podle plánu a chodila jsem na túry s hůlkami na nordic walking,“ vypráví Soňa.

„Začátky byly bolestivé, ale měla jsem dole měsíčně pět kilo! Život se mi měnil přímo před očima a každý den byl další výzvou. Pokud bych neměla odcvičeno a odchozeno, nemohla bych s tím pocitem ani usnout, natož spát. To doporučuju všem jako dobrou motivaci, jak se donutit hýbat, i když se vám zrovna nechce,“ vzpomíná stále štíhlá žena, která se nejen hýbala, ale změnila i jídelníček.

Zkrásněla a prokoukla

„Na doporučení lékařky jsem začala užívat enzymy pro lepší trávení. Místo oblíbených koláčků jsem snídala bílý řecký jogurt s ovocem a semínky, s trochou medu nebo vlastní domácí marmelády. To je lepší než dort! Kávu miluju a jednu až tři denně si dopřávám pořád. Zato alkohol si dám opravdu jen výjimečně. Nejenže se po něm nabírá, ale spolu s čokoládou je pro mě spouštěčem migrény, na kterou trpím. Co mi ale hodně pomohlo, je kurkuma a semínka chia, jež si dávám každý den už rok. Kurkuma není jen koření, ale zdravotní poklad, protože potlačuje růst tukové tkáně. A já už dneska opravdu tučná nejsem.“

„Díky rodině a všem, kteří mi věřili a pomáhali, abych se mohla věnovat sama sobě, jsem nakonec shodila na šedesát čtyři kilo. A to bylo pro mě jako zázrak,“ usmívá se žena narozená ve znamení Panny, která za ten rok, co jsme se neviděli, ještě zkrásněla a prokoukla.

„Zásluhu na tom má i moje milovaná maminka Jana, která mě vždy podporovala a za vše jí moc děkuju. Miluju tě, mami! Jsem šťastná, že tě mám a že i po padesátce můžu být pořád dítětem,“ vyznává se Soňa, která má i spoustu nových přátel a zážitků.

Zvládla také kurz nordic walkingu s akreditací Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Dokonce se stala jeho instruktorkou s nejvyšším vzděláním a osvědčením profesní kvalifikace.

„Na to jsem pyšná, protože v mém věku to nebylo vůbec nic snadného. Celý rok jsem potom pořádala řadu víkendů, srazů i individuální skupinové lekce. Mám radost, že jsou se mnou mé klientky spokojené. K tomu pořád cvičím podle Danči Hájkové, která se stala mou blízkou osobou. Týden jsme spolu byly na jachtě v Egyptě, kde jsme plavaly a potápěly se s delfíny. Podzimní narozeniny jsem tak oslavila na moři. Zatímco před pár lety jsem byla nemocná, utahaná a baculatá ženská, dneska se ráda oblékám do růžové a vážím šedesát čtyři kilo. A žiju! Co já už všechno stihla!“ ukazuje nám fotky žena, jíž neřeknou ve skupině jinak než „růžová Soňa“.

Posunula své hranice

„Účastnila jsem se i Gladiátora, sportovních překážkových závodů, na které jsem trénovala s mistrem Evropy Lukášem Novákem. A díky závodu jsem si zase posunula své hranice. Zapojila jsem se i do charitativních pochodů pro onkologické dětičky. Vím totiž, jaké to je, když má člověk zdravotní potíže. Radost mi udělala i spolužačka, co za mnou přijela z Kanady. Celý týden jsme cestovaly po krásách ČR. A nedávno jsem se podívala znovu do Egypta, tentokrát s mojí dcerou. Bylo fajn být většinu dne v plavkách a nestydět se. Na dceru Adélku jsem pyšná, je to naše zlatíčko, moc talentovaná slečna, která se chystá na střední uměleckou školu. A nesmím zapomenout na našeho červeného Brouka Františka. S mužem a naší partou jsme zase měli setkání vyznavačů veteránů VW Brouk,“ usmívá se Soňa, která pořádá v květnu zážitkový nordic walking v duchu táborových časů.

„Účastníky čekají dny plné dobrodružství. Večerní zábava, soutěže, živá kapela, tanec, kytary, opékání buřtů a výšlapy s hůlkami tou správnou technikou,“ láká nás usměvavá lektorka.