Práce okolo domu je moje fitko, říká Jana. Za rok shodila 16 kilogramů

„Při prvním těhotenství jsem přibrala 20 kilo navrch. Něco jsem sice zhubla, ale když jsem čekala druhé dítě, zase jsem nabrala. Syn se narodil v březnu 2019 a já se už tenkrát rozhodla, že se sebou musím něco udělat. Jenže s dvěma dětmi jsem na to neměla sílu, dlouho jsem kojila a měla jsem hodně práce kolem domu. Odevzdala jsem se dětem a pro mě samotnou už mi čas nezbýval,“ přiznává Jana.

Poradna o hubnutí Máte problémy s nadváhou? Nedaří se vám dlouhodobě zhubnout? Zeptejte se v prémiové poradně PhDr. Ivy Málkové, specialistky na redukci váhy a zakladatelky společnosti Stop obezitě (STOB).

Zlom nastal hned na začátku roku 2021, kdy se mladá žena rozhodla, že si přece jenom najde čas i pro sebe.

„Postupně jsem se naučila o sebe víc pečovat. Bylo mi třicet a už jsem se nemohla podívat do zrcadla. Oblečení mi bylo malé a taky jsem chtěla, aby se za mě děti a manžel nemuseli stydět. A to nemluvím o tom, že jsem se při pohybu začala nějak podivně zadýchávat. Tak jsem se do hubnutí pustila sama, inspirací mi byla internetová skupinka a moje teta, které se v tu dobu podařilo zhubnout. Podporovala mě celá rodina a docela pěkně mi to šlo. Zhubla jsem asi 12 kilo, ale letos na jaře jsem potřebovala hubnutí nastartovat znovu, protože mi váha začala kolísat po prodělaném covidu a necítila jsem se vůbec dobře,“ svěřila se dnes už jednatřicetiletá žena, která poznala výživovou poradkyni Kateřinu Fárkovou.

Můžu jíst všechno včetně sacharidů

„Chtěla jsem načerpat energii a zase se posunout. Katka mě vyloženě ‚nakopla‘. A podporovaly jsme se navzájem taky s ostatníma holkama z její skupiny. Musím přiznat, že je to skvělý způsob hubnutí! Můžu jíst vše včetně sacharidů, a i tak jsem si za necelý měsíc vytvarovala postavu a získala energii. Celkově jsem shodila 16 kilo, zlepšilo se mi trávení a Katka mi pomohla i s potravinovou alergií. Teď je všechno v pořádku a cítím se opravdu skvěle. A klidně si můžu dát kafe nebo skleničku oblíbeného prosecca,“ říká Jana, která vždycky sportovala, cvičila aerobik a plavala.

Pár triků O čtvrtinu méně

Máte pocit, že vaše porce jsou příliš velké, ale nechce se vám počítat kalorie? Jednoduše z každého talíře odeberte čtvrtinu. Pěkně zostra

Pálivé pokrmy podporují spalování. Přidejte kurkumu, česnek, chilli nebo zázvor.

„S dětmi se to ovšem změnilo, nebylo tolik času a hlavně energie. Při hubnutí jsem jen chodila na delší procházky a přidala posilování. Teď mám v plánu konečně začít běhat a ještě víc zpevnit postavu cvičením. I ve škole jsem ráda cvičila. Ale letní prázdniny, ty vždycky patřily mojí babičce na vsi, kde teď s mužem žijeme. Pamatuju, jak jsme se ségrou chodily do krámu pro rohlíky a do hospody na malinovku. Vzpomínám na dobrodružství v lesních bunkrech s partou kamarádek a sestřenic, dovádění na koupališti, houbaření nebo jak jsme hrály šipkovanou. K snídani jsem měla nejradši čaj a párky. A u druhé babičky její úžasné domácí kremrole,“ vypráví sympatická žena narozená ve znamení Býka, která měla ženské tvary už v dospívání.

„Vždycky jsem měla velký zadek, ale manžel mi říkal, že jsem pro něj krásná. Seznámili jsme se na vesnické zábavě a máme spolu pětiletou Aničku a tříletého Bohouška. I kvůli našim dětem jsem ráda, že se mi podařilo shodit z těch 105 na 89 kilogramů. To je úplně něco jiného. I když na sobě stále pracuju a věřím, že pár kilo půjde ještě dolů, cítím se opravdu skvěle. Mám vyšší sebevědomí, nebojím se obléct upnutější šaty. Zdravotní potíže jsou pryč, při zátěži se mi už dýchá dobře, neřeším kožní problémy, lépe spím, nemám nafouklé bříško,“ sčítá mladá maminka výhody své štíhlejší postavy a vzpomíná na letošní léto.

Dovolená „na maltě“

„Na létě mám ráda výlety, koupání, ale hlavně posezení a grilování s rodinou a přáteli. Už čtvrtý rok žijeme v domečku, kde mám na starosti naši zahradu. Moc mě to baví, jsem zahradník začátečník, ale učím se. Máme velký ovocný sad, takže na podzim sklízíme a celou zimu pak máme domácí jablíčka a hrušky. Jinak pěstujeme rajčata, okurky, mrkev, hrášek, cibuli, maliny, borůvky, jahody, dokonce i hroznové víno. Moc mě baví sklízet a zavařovat. K tomu se starám o dvůr s květinami, takže práce okolo domu a na zahradě je taková moje posilovna,“ vypráví Jana a dodává, že se soustředí i na náročnou rekonstrukci domku.

„Děláme novou střechu a podkroví s přístavbou, takže letošní dovolená byla ‚na maltě‘. Moc se ale těším na příští rok. Chtěla bych vzít děti k moři do Řecka či na Kanárské ostrovy. Mám na tato místa moc hezké vzpomínky. Snad to klapne a já obleču nové, menší plavky.“