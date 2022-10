Zhubla jsem dvacet kilo a omládla o dvacet let, říká Anežka Rusevová

„Pořád se ptáte: Jak jste dokázala takhle zhubnout? A navíc mě tak krásně chválíte, za což moc děkuji! Tak jsem si říkala, že je možná na čase vám sem k tomu něco sepsat! Je to skoro rok, co jsem se rozhodla, že zhubnu! Najednou to přišlo! Prostě mě ty pneumatiky na břiše začaly dost obtěžovat! Přestala jsem se cítit hezky a začala vidět, co jsem dřív vidět asi nechtěla,“ začala herečka na Instagramu svůj příspěvek.

„Vždycky jsem byla holka ‚krev a mlíko‘, ale najednou už tomu tak dávno nebylo… Najednou jsem se ocitla v kategorii ‚michelin neboli mišelín‘. A také jsem si uvědomila, že když s tím něco neudělám teď, za deset let to půjde ještě hůř!“ dodala s tím, že ji inspirovali kolegové ze seriálu Ullice Jan Řezníček a Václav Svoboda.

Se shazováním kil jí pomohla nutriční poradkyně Hana Ondrušová. „Ano, začátek, jako všechny začátky, byl těžký. Ale s Hančiným citlivým vedením a motivací jsem to zvládla a překonala! Udělala jsem si z hubnutí takový ‚projekt‘. Pochopila jsem, že toho musím v hlavě hodně přenastavit a on to pak pochopil i můj metabolismus! Šikovnej. Tedy takhle, já se mu omlouvám za ty hektolitry coca-coly, mekáče a tisíce rohlíků…“ přiznala.

Přestože nejdřív plánovala zhubnout pět kilo, nakonec díky dietě na nízkosacharidové bázi shodila až dvacet kilogramů. Jak sama říká, už je nikdy zpátky přibrat nechce.

„Už ne. A to je můj cíl! Mám pocit, jako bych s těmi dvaceti ztracenými kily omládla o dvacet let! Nojono, vrásky a šediny asi nezastavím, ale kašlu na ně!“ napsala s tím, že vždy je dobré se o hubnutí poradit a zjistit, co tělo potřebuje, protože co funguje u jednoho, nemusí u druhého. „Nejsem dokonalá a jsem člověk chybující. Jasně, že si dám pizzu, když na ni mám chuť!“ dodala na závěr.