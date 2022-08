Eva zhubla téměř třicet kilo a i po třech letech si hmotnost drží

„Jsem moc spokojená, žádnou žravou krizi jsem neměla! Režim, který jsem zavedla před lety, mi naprosto vyhovuje a cítím se v něm dobře. Hmotnost jsem si držela, pak se mi podařilo ještě víc shodit, potom zase nabrat a teď zase shodit. Ale vždycky šlo jen o pár kilo, což je úplně v pořádku, protože mám 71 kilo jako před těmi třemi roky. Co víc si můžu přát? Snad ještě trochu shodím,“ usmívá se hostitelka při focení a nabízí nám letní zeleninový salát. A právě u něj a sklenice vody jsme zavzpomínali, jak to všechno začalo.

„Co vám budu povídat. Víte sami... Trpěla jsem nadváhou, nejvíc mi vadilo velké poprsí. Nemohla jsem totiž sehnat prádlo, které by mi padlo. Při mých 99 kilogramech mi samozřejmě vadily všechny partie na těle, třeba velké břicho, co mi zůstalo po porodu. Kromě podprsenek jsem nemohla sehnat ani další oblečení, které by zakrylo mé nedostatky. Ve všem jsem si přišla jako v pytli. Flintu do žita jsem ale nehodila. Našla jsem si výživovou poradkyni Moniku Tělupilovou a díky ní se vše začalo měnit k lepšímu. A samozřejmě i díky mně, že jsem do toho šla,“ vybavuje si začátky své cesty za štíhlejší postavou Eva s tím, že jí paní Monika ukázala úplně jiný životní směr.

„Tenkrát jsem pochopila, že jídlo může být chutné a zdravé zároveň. A především, že vůbec nemusím hladovět! To pro mě vlastně byla novinka! Vysvětlila mi taky, že pokud neshodím, mohla bych mít časem potíže, protože jsem měla hodně tuku v těle. Hlavně v horních partiích a kolem pasu, právě to je pro zdraví rizikové. Tak jsem začala změnou jídelníčku. Vybírala jsem si suroviny s menším obsahem tuku a cukru a ke každému jídlu jsem si přidala kopec zeleniny. Navíc jsem jedla ve tříhodinových intervalech,“ prozradila nám svou hubnoucí fintu mladá žena, která se tím řídí dodneška a skvěle jí to funguje.

Eva před proměnou vážila 99 kilogramů.

Vařím, co umím

„Vařím prostě to, co umím. Nejsem žádný kulinářský mág. Mám třeba moc ráda kuřecí prsa se špenátem a těstovinami. Je to jednoduché, zdravé a chutné. Maso orestujete na cibulce s trochou olivového oleje, přidáte listový špenát, podusíte, přidáte těstoviny a zapečete v troubě. Zkuste to také, já tohle jídlo objevila před dvěma roky a moc ráda si ho občas uvařím i dnes. Chutná celé rodině, to je velká výhoda,“ doporučuje sympatická žena, která si postavu udržuje sportem.

Tipy Čas na kávu

Milujete kávu? Využijte toho. Dva nebo tři šálky kvalitní kávy denně podle odborníků podpoří spalování tuků. Kardio trénink

Každý druh pohybu se počítá, ovšem u aktivit, při kterých se pořádně zapotíte, tukové zásoby mizí rychleji.

„Jsem poštovní doručovatelka a pohybu mám za celý den dost, ale asi to bylo málo, nebo už jsem na to byla zvyklá. Tak jsem začala krátkými procházkami navíc, které jsem stále prodlužovala a prodlužovala. Pak jsem oprášila brusle a jezdila na nich dvakrát až třikrát do týdne, lepší kondici jsem získala až někdy po dvou měsících, ale stálo to za to. Vyloženě jsem cítila, jak se mi zpevňuje postava. Taky jsem jezdila hodně na kole do lesa nebo po okolí. Je fakt, že na začátku jsem byla unavená i z procházky, natož z většího sportování. Kolikrát jsem padla doma úplně vyřízená na gauč. Je ale pravda, že s ubývajícími kily jsem měla čím dál tím víc energie,“ raduje se Eva, která měla nakonec energie tolik, že začala s běháním.

Za ručníkem už se neschovávám

„Brusle jsem pověsila na hřebík. Běh mi totiž úplně učaroval, začínala jsem takovým tím indiánským během, tedy chvíli běh a chvíli rychlá chůze, abych se stačila i vydýchat. Naučila jsem se taky předtím pořádně protáhnout, abych si neublížila. Dnes chodím běhat třikrát týdně a je to pro mě skvělé odreagování. Dokonce mám za sebou svůj první závod,“ pochlubila se zapálená běžkyně, která má syny Tadeáše a Matyáše.

Eva si novou postavu stále drží, a to i po třech letech.

„Právě v těhotenství s klukama jsem přibrala s každým 20 kilo a nějaké to kilčo už mi pak zůstalo. Kluci už jsou dnes velcí a mám radost, že Tadeáš ocenil, že jsem dokázala shodit a ještě si váhu udržet. To je od syna velká pocta,“ usmívá se spokojená máma, která tráví se syny čas i na zahradě.

„Máme tam zeleninu a ovoce, aby bylo aspoň něco na zobnutí. Kluci jsou jinak děsně akční a dávají mi pořádně zabrat. Oba milují vodu a já si ji užívám s nimi. A za ručníkem už se tři roky neschovávám.“