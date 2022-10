Baculatost mám v genech, říká Radka. Přesto zhubla 10 kilo a pokračuje dál

„Když mi váha při výšce 152 centimetrů ukázala 93 kilo, tak jsem si řekla: A dost! Přece nebudeš vypadat jako míč! A to nebylo všechno, protože mě čím dál tím víc trápily bolesti zad a kolen. Špatně se mi při chůzi dýchalo a vyjít schody začínal být docela problém,“ říká otevřeně Radka, která proto začala shánět pomoc.

„Nejdřív jsem to zkusila sama a stravovala jsem se podle kalorických tabulek, jenže váha se vůbec nehýbala. Nezabíralo to, i když jsem jedla správně. Potom jsem začala uvažovat, že zavolám nějaké dietoložce, a náhodou jsem na Facebooku narazila na skupinku, kterou vede výživová poradkyně Kateřina Fárková. Jsou tam tipy a rady, jak jíst. Chvíli jsem ve skupince sledovala ty úžasné proměny a rozhodla jsem se, že ještě jednou, a vážně už naposledy, zkusím proměnu pod vedením Kačenky,“ říká sympatická šestapadesátiletá žena, která je nadšená, že rozhodnutí udělala, a všem to vřele doporučuje.

Pár triků Úspora kalorií

Nemusíte se vzdávat svých oblíbených jídel, stačí, když si je připravíte v kaloricky odlehčené verzi. Svižné tempo

Nemáte v lásce fitko a činky? Efektivním způsobem, jak shodit, mohou být i svižné procházky, nejlépe denně.

A co Radka změnila? „Stravování! Musela jsem ho odlehčit. Dřív jsem ráda jedla klasickou českou kuchyni a právě díky Katce jsem zjistila, že i ta se dá připravit tak, aby byla vyvážená a kaloricky v pořádku. Naučila jsem se pít hodně vody a jíst pravidelně. Zjistila jsem, že sladké, které miluju, se dá připravit i zdravě. Katka mě zásobila spoustou úžasných receptů. Všechno, co jsem se učila, mi dávalo smysl. Byla jsem fakt překvapená, že díky doporučením jsem už za pár dní cítila víc energie a líp se mi dýchalo. Za tři týdny resetovacího programu jsem viděla výsledky i na váze, ale hlavně na oblečení! Najednou jsem už v tílku neměla ty pneumatiky jako předtím,“ pochvaluje si Radka, která se v Katčině skupince seznámila se spoustou skvělých žen, mimo jiné i s Janou, se kterou se podporovaly.

S každou dcerou přibylo 15 kilo

„Jana bydlí ve stejném městě, tak jsme se vzájemně podporovaly. Díky Katce a její skupině jsem na to zkrátka nebyla sama. Oporou mi byla i má rodina, manžel a obě dcery, Kačenka a Lucinka. Ač o dcerách mluvím ve zdrobnělinách, dneska jsou to už krásné dospělé dámy. Z těhotenství s nimi jsem si pokaždé odnesla 15 kilo. Něco málo jsem dala dolů, ale stejně mi hodně zůstalo. Jejich otce jsem poznala ve svých dvaceti letech, a když jsem se za něj vdávala, už tehdy jsem byla žena krev a mlíko. U nás v rodině to máme v genech. I jako malá holka jsem byla plnější postavy,“ prozradila nám žena narozená ve znamení Blíženců, která jako dítě trávila letní prázdniny na táboře, kde bylo moc fajn. Nejvíce to ale prý milovala u babičky.

Mám před sebou dlouhou cestu

„Hrály jsme společně žolíky, pily sladké kafíčko a babička moc dobře vařila. Připravovala mi samé dobroty jako buchty, koláče, vepřo knedlo zelo, řízky, kuře, prostě českou kuchyni. A nejen to, babička měla ráda i procházky. Chodily jsme na ně spolu pravidelně a já už si tenkrát tenhle druh pohybu zamilovala. Babička na mě byla moc hodná a dovolila mi to, co tehdy rodiče nedovolili. Třeba jít ještě po večeři ven, to pro mě bylo velké dobrodružství,“ vzpomíná Radka, která si fitko ani jiné sporty neoblíbila.

I proto byla moc ráda, když jí Katka Fárková v hubnoucím programu doporučila chůzi.

„Přírodu a procházky miluju. Mám taky ráda teplo a vodu a v létě se chodívám často koupat. Bydlím v krásném kraji, ani nemusím jezdit na dovolenou. Stačí jen vyjít ven a už jste v nádherné přírodě Krušných hor. Nedaleko je hrad Loket, Slavkovský les, Boží Dar, Svatošské skály. Ale samozřejmě také Karlovy Vary, kde se krásně prochází. To je stejné jako s tím mým hubnutím, taky mám před sebou dlouhou cestu, ale už teď se cítím moc fajn. Líp spím, mám víc energie, snáze se mi dýchá a schody do pátého patra zase vyjdu bez problémů. Velikost oblečení se mi zmenšila o dvě čísla. Je to úžasné, když jdete do obchodu, sáhnete po své obvyklé velikosti a to oblečení je vám velké! Hlavně se mi ale zvýšilo sebevědomí – a po tom touží snad každá žena.“