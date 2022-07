Mám radši sebe než jídlo, říká Jana. Za půl roku zhubla 18 kilo

„Nebyl to jenom odpor ke svému tělu, anebo spíš k tomu, co jsem s ním provedla, měla jsem také nulové sebevědomí. Tak jsem před tím zrcadlem stála a do očí mi šly slzy. Nejhorší na tom bylo, že jediný, na koho jsem se mohla zlobit, jsem byla já sama. Tak jsem se prostě rozhodla, že ten pohled do zrcadla změním a za nějaký čas tam uvidím štíhlejší a sebevědomější ženskou,“ říká Jana, která měla štěstí, že ve správnou chvíli potkala toho správného člověka.

Pár triků Zdravější příprava

Místo smažení zvolte zdravější způsoby přípravy jídel: vaření, páru, dušení, pečení a grilování. Zvlášť to poslední si teď v létě můžete vychutnat plnými doušky. Zkuste hodit na gril také ovoce a zeleninu. Méně rizikové cukry

Místo dortíků, sušenek a čokolád si raději dejte čerstvé ovoce. Cukry obsažené ve sladkostech navodí dřívější pocit hladu.

„Seznámila jsem se s výživovou poradkyní a domluvily jsme si spolu schůzku. A už to jelo. Sabina Loduhová je nejen mou poradkyní, ale taky skvělou přítelkyní. Šlo nám to jako po másle. Svůj jídelníček jsem změnila úplně od základu. Hlavně jsem ale začala jíst. Konečně jsem pochopila chyby, které celý život dělám, a dopřála jsem tělu to, co skutečně potřebovalo. A moje chytré tělo, když zjistilo, že má všeho dost, tak už nemělo potřebu ukládat si tuky ‚na zítra‘. A odvděčilo se mi úbytkem kil a skvělým pocitem,“ pochlubila se mladá žena, která shodila za několik měsíců neuvěřitelných 18 kilogramů. A v čem se musela omezit?

„Dneska asi můžu říct, že si dokážu odpustit úplně všechno. Přece jen jsem zjistila, že samu sebe mám radši než nějaké jídlo. Ale miluju obložené chlebíčky a ty si občas s chutí dám. Vynahradím si to pak pohybem, denně jsem venku na delších procházkách se psem. Je to nejen fyzický trénink, ale i duševní odpočinek. Chodím většinou sama a báječně u toho relaxuju,“ popisuje podnikavá Jana, které je v životě největší oporou její manžel.

Dostal mě na šišku uheráku

„Není to jen životní partner, ale taky můj nejlepší kamarád. Prostě parťák pro všechno. Do hubnutí jsme se pustili spolu a taky máme společné sny, až to všechno shodíme. Protože jsem pořád ještě neskončila,“ plánuje si sympatická žena narozená ve znamení Vah, která zavzpomínala i na dětství.

Jana zhubla za půl roku 18 kilogramů

„Jako malá holka jsem měla ráda českou kuchyni a klasické omáčky, třeba svíčkovou nebo rajskou. Moje matka je učitelka, takže měla vždycky volno celé léto. Jezdily jsme spolu do Chorvatska k moři a bydlely ve stanu. Ale taky moc ráda vzpomínám na stanování s partou na Orlíku. Jako dítě jsem byla hodně hubená, v pubertě se mi pak vytvarovala ženská postava, hlavně boky, ale váhu jsem měla vždycky v normě.“

Svého manžela potkala Jana před čtrnácti lety na internetové seznamce. „Nikdy jsem na tenhle typ seznámení nevěřila, ale pošťouchla mě do toho kamarádka. A protože jdu do všeho po hlavě, tak jsem si udělala profil. Absolvovala jsem několik schůzek naslepo, ale nebylo to ono. Tak jsem se rozhodla vyhlásit výběrové řízení na správného chlapa, který ví, co od života chce. A ozval se budoucí manžel. Naše konverzace začala větou: ‚Máš pěkného psa!‘, protože jsem měla na profilovce fotku s Andym.“

Přijel za mnou do Berouna, přivezl mi tehdy růži, čokoládu a víno, to jsem tak nějak čekala. Jenomže on pak ještě vytáhl šišku uheráku. A tím mě dostal. V tu chvíli jsem věděla, že je to on! Za pár dní se pak ke mně přistěhoval a máme se rádi dodneška,“ usmívá se spokojená maminka Dominika (11) a Sebastiena (9).

Odměním se oblečením

„Těhotenství pro mě bylo náročné. První polovinu jsem prozvracela a tu druhou zase projedla. Před tím prvním jsem byla opravdu hubená, ale moje váha před porodem překonala metráček. Tenkrát jsem si naivně myslela, že po porodu půjde váha lehce dolů. Ale idylka se nekonala. Tak jsem přistoupila k drastické dietě, kdy jsem třeba na nedělní oběd měla dovolenou jen jednu vařenou bramboru. Bylo to utrpení. S dietou jsem pak musela přestat kvůli druhému těhotenství. To už nebylo tak strašné, ani přírůstek váhy nebyl tak děsivý, ale nějaká ta kila jsem si z porodnice přece jenom odnesla,“ vzpomíná Jana, která se po zhubnutí cítí opět sama sebou.

„Miluju elegantní boty na jehlách, bokové džíny a k tomu pěkné kabelky. Jenže jehlový podpatek metrák prostě neunese. A taky jsem ze šatny vytáhla všechny modely, které mi už dlouho nebyly. Určitě se odměním i několika pěknými novými kousky. Prostě je mi teď celkově moc dobře nejenom fyzicky, ale také psychicky. Zvlášť nyní před létem. To je moje nejoblíbenější roční období.“

„Doma na zahrádce se snažím pěstovat zeleninu, ale tím bych se zase tak úplně nechlubila. Zato gril se stal v podstatě naší letní kuchyní. Miluju grilovanou zeleninu a k tomu pořádný kus masa,“ dává nám paní Jana.

A jak bude mladá žena trávit léto? „Miluju slunce a moře. Rádi s rodinou cestujeme, a pokud to jde, tak pořád. Teď zrovna jsem se tak trochu zbláznila do Izraele, tak uvidíme, kdy vyrazíme.“