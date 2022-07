Jana přestala stačit dětem. Za pět měsíců se jí podařilo shodit 15 kilo

„Moje desetiletá Janička a tříletý Leo byli neustále v pohybu a já už jim přestávala stačit. Při zvýšené fyzické zátěži jsem se dost zadýchávala a sehnat nějaké pěkné oblečení bylo taky čím dál obtížnější. Ani pohled do zrcadla mě nijak zvlášť netěšil. Příští rok mi bude čtyřicet, a tak jsem si řekla, že je nejvyšší čas na změnu,“ vypráví Jana, která se snažila hubnout už v minulosti, ale i když se jí podařilo něco shodit, kila se vždy zase rychle vrátila.

Jana před proměnou vážila 89 kilogramů.

„Z těch všech zkušeností jsem usoudila, že to prostě sama nezvládnu, že nemám dost silnou vůli, tak jsem vyhledala pomoc odborníka. Zašla jsem do poradny za výživovým specialistou Alešem Havlíkem a pod jeho dohledem se dala do hubnutí. A ono to opravdu šlo! Naštěstí jsem netrpěla velkou obezitou, při 167 centimetrech jsem vážila 89 kilogramů a myslím, že jsem se do toho pustila právě včas,“ dodává sympatická žena, která začala změnou jídelníčku.

Občas si dopřeju pivo i vínko

„Největší změna byla v tom, že od té doby jím menší porce a pravidelně, alespoň pětkrát denně. Dřív jsem si dala snídani, pak oběd a večer jsem snědla všechno, co mi přišlo pod ruku. Taky jsem vyřadila sladkosti, uzeniny, tučné sýry a většinu pečiva, a naopak jsem přidala víc zeleniny, ovoce a luštěnin. Za necelého půl roku jsem tak shodila na 74 kilo. A v tomhle nastavení funguju pořád. Přes týden většinou dodržuju jídelníček striktně, o víkendu si občas něco dobrého dám. I to vínko nebo pivo si sem tam dopřeju,“ usmívá se Jana, která se také naučila víc hýbat.

Pár triků Pro jistotu

Chcete žít zdravě, ale často vás honí mlsná? Jednoduše sladkosti nekupujte, neboť co nemáte doma, to nesníte. Kouzlo čaje

Zařaďte do pitného režimu zelený čaj, který zrychluje metabolismus a pomáhá se spalováním tuků.

„Pohyb pro mě byl další velkou změnou, snažím se alespoň třikrát týdně cvičit, dvakrát týdně běhat a o víkendu vyrážíme s rodinou na pěší výlety. Díky pohybu se mi daří být v kondici a udržet si svalovou hmotu. Všechno, co jsem zatím zhubla, byly jenom tuky, a z toho mám největší radost. A taky z toho, že můj muž stál při mně, když jsem to nejvíc potřebovala. Je pravda, že mi nikdy neřekl, že jsem tlustá, když ale viděl, že už jsem z toho sama nešťastná, tak to byl právě on, kdo mi zařídil schůzku u výživového poradce. A šel tam se mnou. Navíc jí stejná jídla jako já, přivedl mě k běhání, a když si chci zacvičit, tak se věnuje dětem. Co víc si přát? Chtěla bych mu za všechno moc poděkovat a říct, že si ho za to vážím,“ usmívá se Jana, která vyrůstala v Mladé Boleslavi.

„Rodiče měli dva meruňkové sady a my se sestrou jsme jim jezdily pomáhat s úrodou. A když bylo potřeba posekat nebo obracet seno pro králíky, které chovala babička, zvládly jsme i to. Taťka měl bílého trabanta kombíka, říkal mu dělník, který neměl zadní sedačky, aby se tam toho vešlo co nejvíc. Já se ségrou jsme vždycky seděly na nějakém pytli se senem a schovávaly jsme se, aby nás nikdo neviděl. Pro mě dětství znamená vůni sena, trabantu a meruněk.“

Jana shodila za pět měsíců 15 kilogramů.

„A jídlo? Jako malá jsem moc nejedla. Nejradši jsem měla sladká jídla. Žemlovku, meruňkové knedlíky, vdolky, buchtičky s krémem. I tak jsem měla štíhlejší postavu. Změna přišla až v dospívání, když jsem začala užívat hormonální antikoncepci a najednou jsem nabrala 10 kilo, ale pořád jsem byla v normě, i když jsem si, jako většina holek v tom věku, samozřejmě připadala tlustá,“ vzpomíná Jana, která svého muže potkala před čtrnácti lety, když vážila 65 kilo.

„Manželé jsme jedenáct let a máme celkem čtyři děti. Naši Janičku a Lea a ještě dvě slečny od mého muže. V prvním těhotenství jsem přibrala asi 30 kilo, které se mi podařilo shodit, ale zase postupně nabrat. V mém druhém těhotenství jsem už tolik nepřibrala, ale když jsem šla rodit, tak jsem měla podobnou váhu jako u toho prvního. A s tou bojuju doteď,“ přiznává mladá maminka, která se ale po zhubnutí cítí mnohem lépe, už není tolik unavená a bez energie. Přesto by ovšem ještě pár kilo ráda shodila. A léto je k tomu ideální příležitost.

Relax při sekání trávy

„Tohle období mám velmi ráda. Teplo, sluníčko a pohodu na zahradě. Právě tam trávím spoustu času. Pěstujeme jahody, maliny a různou zeleninu. Mám na starost také sekání trávy, to mě moc baví, je to pro mě úžasný relax a zároveň i dobrý pohyb. Děti mají v létě prázdniny, takže se jim snažíme aspoň částečně naplánovat nějaký program, koupání, výlety, stanování, tábory. Taky moc rádi grilujeme s přáteli nebo s rodinou. Úplně nejraději mám grilovaný hermelín, ale dopřeju si ho jen výjimečně. Chutná mi i grilované maso a zelenina, především papriky, lilek a cuketa,“ dodává maminka Jana.