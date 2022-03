Nikola zhubla za necelý rok 38 kilo. Teď pravidelně běhá půlmaratony

„Než jsem otěhotněla, pracovala jsem jako všeobecná sestra. Už tehdy jsem měla nepravidelný režim. Když se mi narodila dcera, přidala se větší chuť na sladké. Nedostatečný spánek a často velká únava mi hubnutí taky dvakrát neusnadňovaly,“ vypráví Nikola, které se kvůli přibývajícím kilogramům celkově zhoršila kondice a zdraví.

„Cítila jsem se stále hůř, byla jsem během celého dne šíleně unavená a za nějakou dobu jsem dokonce přestala své dcerce stačit. Tehdy se mi rozsvítila červená kontrolka. Sedla jsem si k počítači a začala hledat nějaký jídelníček na hubnutí,“ popisuje své kroky mladá maminka. Během svého hledání na internetu narazila na výživovou poradnu Naturhouse.

„Na stránkách jsem vyplnila a poslala online formulář. Tehdy jsem ještě netušila, že jeho odesláním se mi změní život,“ říká s úsměvem Nikola.

Stud se shazováním kil nepomůže

Nikola přiznává, že na první konzultaci šla s obavami a především studem, co si o ni odborníci pomyslí.

„Bála jsem se, že mě výživová poradkyně odsoudí a bude si o mně myslet, že jsem doteď hledala jen výmluvy. Poradkyně mě ale uklidnila slovy, že těhotenství a starání se o dítě bývá náročné po všech stránkách. Kila navíc patří mezi největší strašáky. Zároveň mi dodala sebedůvěru, když řekla, že i na mateřské žena může zhubnout. Neměla jsem sebemenší pochybnosti o tom, že jsem udělala správně. Vrhly jsme se na vážení a sestavování jídelníčku na míru.“

Nikola přibrala až na 110 kilogramů.

Stačí běžně dostupné potraviny

„Dříve jsem si myslela, že ke shazování kil jsou nezbytné tvrdé restrikce v jídle a velké množství pohybu. Zpočátku se mi proto nechtělo věřit tomu, že se mi podaří zhubnout s jídelníčkem, který je nejen plný jídla, ale hlavně jsou v něm takové chuťovky jako třeba segedínský guláš, nebo dokonce zmrzlina,“ říká s údivem Nikola.

A dodává, že ze všeho nejvíce ji potěšilo, že k přípravě jídel ze svého jídelníčku nepotřebuje žádné speciální potraviny. „K dodržování dietního režimu si vystačím s běžnými snadno dostupnými potravinami,“ oceňuje Nikola svůj jídelníček.

Cvičení berte jako relax

Ke správně nastavenému jídelníčku je vhodné přidat cvičení, které pomůže se zpevněním ochablých partií, posílením zad a bříška, protažením přetížených partií. Navíc se při cvičení maminka odreaguje a zbaví se stresu a napětí. Nikola neměla v tomto směru sebemenší problém, protože různé druhy sportů zkouší ráda už od dětství.

„Líbilo se mi, jakým způsobem mám pohyb do svého života zakomponovat. Nejde o to dělat něco na sílu, ale najít pohyb, který člověka bude bavit. Začala jsem všude chodit pešky, hlavně s kočárkem. Pozvolna jsem přidala běh, který si mě získal natolik, že se mu věnuji denně. Jednou měsíčně běhám půlmaraton, a dokonce jsem zvládla i maraton,“ vypráví Nikola.

K jejím oblíbeným sportům patří i cyklistika a spinning. „Čas od času posiluji doma,“ říká vitální maminka, která během deseti měsíců zhubla 38 kilogramů.

Každý měsíc Nikola uběhne půlmaraton.

K hubnutí mi pomohl budík

„Kamarádi a známí se mě často ptají, jak přesně se mi podařilo zhubnout a jestli to bylo těžké. Odpovídám jim, že se mi to podařilo díky změnám v jídelníčku a budíku,“ směje se Nikola.

A přidává vysvětlení: „Během mateřské dovolené ztrácím často pojem o čase. Abych nezapomněla jíst a naučila se pravidelnosti, mám v mobilu nastavené budíky, které mě během dne upozorňují, že je čas jídla. Věřím, že časem to zvládnu i bez nich. Co se týká obtížnosti hubnutí, každá změna je těžká – hlavně začátky. Pokud to ale opravdu chcete a vydržíte, výsledek rozhodně stojí za to,“ vzkazuje Nikola na závěr všem, kteří se rozhodli zhubnout a změnit tak svůj životní styl k lepšímu.