Najednou jsem prozřela, vzpomíná Jindřiška. Za rok shodila 20 kilogramů

„Moje maminka mi vždy říkala: ‚Buď ráda, že jsi, jaká jsi. Když přijde krize, tak hubení budou studení.‘ To jsem měla na paměti a váhu jsem nikdy moc neřešila. Hodně jsem sportovala a jedla všechno, tedy kromě rýžového nákypu. Vždycky jsem byla se sebou spokojená, že jsem, jaká jsem. Jenže najednou jsem se začala víc zadýchávat do schodů, bolely mě nohy, cítila jsem se hodně unavená. Vše jsem sváděla na stres z práce, protože jsem působila v logistice,“ vzpomíná Jindřiška.

„Taky jsem začala chodit k lékaři, kde mi paní doktorka předepsala léky na vysoký tlak, které jsem musela pravidelně brát. Kvůli bolestem kyčle jsem přestala hrát aktivně volejbal a badminton, to byly mé dva oblíbené sporty a zároveň i psychický relax. Pak mi zjistili artrózu třetího stupně v levé kyčli, dokonce mi začali nabízet pořadník na operaci k výměně kyčelního kloubu. To byla pro mě poslední kapka,“ říká Jindřiška, která musela nechat náročnějšího sportu a místo něj začala chodit na procházky s trekovými holemi, jezdit na kole a plavat.

Došlo mi, že to je správná cesta

„Najednou jsem měla pocit, že jsem zestárla o dvacet let. S léky jsem se nikdy moc nekamarádila, tak jsem hledala, jak být zdravější jinak. Mým cílem bylo dostat krevní tlak do normálu a léky na něj vysadit. A taky se začít hýbat bez omezení. Prostě jsem náhle prozřela a bylo mi jasné, že musím odhodit nějaká kila, i když jsem si vždycky připadala normální. Neřešila jsem ani těsnější oblečení, vždy jsem se do šatů, trik i kalhot tak nějak dostala. A pak jsem si všimla, že i na fotkách nevypadám zrovna hezky, že působím silnější,“ ukazuje nám Jindřiška starší obrázky s tím, že dala na doporučení kamaráda a začala jezdit do Prahy za jednou paní, která jí ulevovala od bolesti.

„Jenže mi to pomáhalo pokaždé jen na chvíli. Začaly jsme taky řešit, že mám přání shodit nějaké to kilo, ale nevím, jak toho dosáhnout. Měla jsem štěstí, jelikož ta paní rozuměla i výživě a sestavila mi jídelníček na míru. A já jsem nový výživový plán začala dodržovat. Začátek byl pro mě dost těžký, byla jsem zvyklá mlsat, klidně jsem dřív snědla tabulku čokolády na posezení, milovala jsem chlebíčky, řízky a svíčkovou. No, a tyhle ‚prasárničky‘ jsem ve zdravém jídelníčku opravdu nenašla.“

„Když si mé tělo uvědomilo, co mu dělá opravdu dobře, začalo odhazovat první kila. A mně došlo, že toto je ta správná cesta k hubnutí, zajímala jsem se o zdravou stravu ještě víc a zkoušela si sestavovat jídelníčky sama, z hlediska optimální skladby živin,“ pokračuje Jindřiška, která zdravě vařila i doma pro rodinu.

„Manžel je dobrý strávník, sní všechno, co mu uvařím. A šestnáctiletý syn nakonec sám zjistil, že když bude odmítat nutričně vyvážené jídlo, tak se vlastně nenají, protože jsem mu přestala kupovat nezdravé věci. Z domu zmizely sušenky a jiné sladkosti. Jediné, co oba moji chlapi nemusí, je pohanka,“ směje se sympatická žena, která zavzpomínala i na svoje dětství.

„Byla jsem typické panelákové dítě. Vždycky jsem okolo sebe měla hodně kamarádek a kamarádů ze sídliště a chodili jsme si spolu ven hrát. Mým nejhezčím zážitkem z té doby byla ale dětská rekreace na ostrově Ugljan u Zadaru. To mě rodiče ve dvanácti poslali za dobré vysvědčení k moři. Našla jsem si tam hodně kamarádů a taky se poprvé zamilovala. Slunce, moře, krásná příroda, cestování a k tomu mé rozbouřené hormony, to byl tehdy nepopsatelný zážitek. Je ale pravda, že jsem si jinak spíš připadala jako kluk. Malá prsa, malý zadek, žádný pas a žádné boky, taková byla moje postava.“

„Manžela jsem potkala v necelých sedmnácti. Nebyla to láska na první pohled, ale byli jsme si sympatičtí, a to tak moc, že jsme spolu asi po dvou měsících začali chodit a vydrželo nám to dodneška. Manžel mě má rád takovou, jaká jsem, tedy alespoň to říká. Mou postavu nikdy neřešil a neřeší, jen chce, abych byla šťastná. Máme dvě skvělé děti a náš vztah je v pohodě,“ chválí svého partnera žena narozená ve znamení Vah, jíž se podařilo shodit dvacet kilogramů a považuje to za velkou životní změnu k lepšímu.

„A začala jsem taky působit jako výživová specialistka. K tomu mi dopomohl nutriční poradce Aleš Havlík, se kterým teď spolupracuju a opravdu mě to baví. Ale taky mě baví, že se na sebe konečně můžu podívat do zrcadla v převlékací kabince obchodu s oblečením.“

Zajímavosti o Jindřišce Odkud: Mladá Boleslav

Věk: 51 let

Výška: 168 cm

Znamení zvěrokruhu: Váhy

Oblíbené motto: „Co mě nezabije, to mě posílí!“

Zaměstnání: výživová specialistka

Koníčky: vizážistika, vlasový design, jóga

Oblíbené oblečení: modré úpletové šaty

Oblíbené jídlo: losos s batátovým pyré

Původní váha: 86 kg

Současná váha: 66 kg Za rok zhubla 20 kilogramů.