Nebál jsem se svěřit odborníkům, říká Martin. Za dva roky shodil 64 kilo

Popravdě, můj zdravotní stav byl ve třiceti letech dost zoufalý. Bolely mě klouby, zadýchával jsem se, v práci jsem dělal vše obtížněji a od pětadvaceti jsem užíval léky na vysoký krevní tlak. Oblečení jsem nakupoval v nadměrných velikostech za dost vysoké částky, i tak ten výběr nebyl ani velký, ani dobrý. Jako mladý kluk jsem si často říkal, že kdybych nebyl tak tlustý, mohl bych nosit kožené bundy, kraťasy a upnutější oblečení. Při své obezitě jsem se ale styděl někde odhalit, nechtěl jsem chodit do bazénu, do sauny. Moje sebevědomí bylo hodně nízko. Neměl jsem ani žádnou partnerku, myslel jsem si, že by mě tak ‚velkého‘ žádná nechtěla,“ přiznává Martin, který se díky sestřenici, co mu poradila, na jaké odborníky se obrátit, pustil do hubnutí.

Chutnaly mi rohlíky s tatarkou

„Vysvětlila mi, jak to celé probíhá, kam se musím dostavit a koho mám kontaktovat. A tak jsem se dostal k paní poradkyni Skalické, za kterou jsem pravidelně jezdil do Hradce Králové. Když jsem u ostatních klientů viděl změnu k lepšímu a velký úbytek na váze, hodně mě to motivovalo. A podpořila mě i moje maminka, která šla na pár měsíců do hubnutí se mnou. Jídelníček se mi rázem změnil od základu. Ve svých tučných letech jsem rád jedl velké porce, chutnaly mi rohlíky s tatarkou, v noci jsem si třeba osmažil hranolky. Jedl jsem čokoládu, guláš s osmi knedlíky a po noční směně jsem klidně před spaním snědl dvě porce jídla. Taky jsem si rád dal pivo. Zato pohyb jsem neměl skoro žádný. Seděl jsem věčně u počítače a hrál hry. Nechtěl jsem popojet na kole ani 3 kilometry do vedlejší vesnice,“ práskl na sebe mladý muž, který se naučil jíst zdravěji a menší porce.

Pár triků Ranní start

Ráno se dobře nasnídejte a nezapomeňte na odpolední svačinu, zvlášť jestli po práci jdete ještě cvičit. Více proteinů

Bez bílkovin to nepůjde. Zařaďte maso, ryby, luštěniny a mléčné výrobky (tvarohy a různé kysané produkty).

A podařilo se! Zhubl 64 kilogramů a jeho maminka 23 kilo. A především se naučil zase hýbat.

„Začal jsem chodit pěšky, pořídil jsem si nové jízdní kolo a jezdil jsem na něm do práce. Taky jsem se pustil do běhání. Největším koníčkem je ale pro mě dodnes cvičení a posilování. Spoustu cvičebního náčiní jsem si pořídil i domů, hlavně činky,“ vypráví Martin, který vyrůstal na malé vesnici na okraji Pardubic, kde žije doteď.

„Léto jsem trávil s kamarády, dny a večery jsme blbnuli venku, jezdili na kole, hráli na babu nebo na schovávanou. S rodiči jsem jezdil na hrady a zámky po České republice a na dovolenou na chatu nebo k babičce. Mamčina a babiččina kuchyně mi asi nejvíc voněla cukrovím. Já vždycky miloval buchty a bábovky, to bylo moje. A taky segedínský guláš s knedlíkem. Zato rajskou a koprovou omáčku nebo ryby jsem nemusel a nemusím dodneška,“ říká sympatický muž narozený ve znamení Vodnáře, který i v mládí vnímal svou silnou postavu dost negativně.

Pravá láska existuje

„Holky, které se mi líbily, se mi spíš smály. A vidíte! Dneska je všechno jinak. Mám harmonický vztah s přítelkyní, která je o šest let mladší, a jsem s ní šťastný. Když jsem se jí zeptal, jak mě vnímá, tak odpověděla: ‚Jsi úžasný člověk, koukala jsem s otevřenou pusou, jak se ti podařilo tolik shodit. Jsem na tebe neskutečně pyšná. Změnil ses, dospěl jsi, jsi ten pravý muž, který mě dělá šťastnou.‘ Moc to pro mě znamená, je vidět, že pravá láska existuje,“ vypráví s dojetím Martin, který teď žije úplně nový život.

„Mám se krásně, postavil jsem se na vlastní nohy, dodělal jsem svůj byt, našel jsem si přítelkyni, mám práci a dřívější zdravotní potíže úplně zmizely. Taky už chodím do běžných obchodů a můžu si vybrat oblečení, které se mi líbí a které mi sedí. Z velikosti několika XL jsem přešel na velikost L a mám větší výběr. I moje sebevědomí se zvýšilo, rád teď chodím do společnosti mezi lidi a nebojím se své tělo ukázat někde na veřejnosti nebo před rodinou. Po zhubnutí tolika kilogramů mi ale na břiše zbyla povislá kůže, a tak jsem v březnu podstoupil abdominoplastiku,“ ukazuje „spravené“ břicho Martin, který si vychutnával léto plnými doušky.

„Je to moje nejoblíbenější období v roce. Vždycky se těším na ten klid a vysněnou pohodu, kdy člověk nemusí nic dělat a jen si užívá. S přítelkyní oba rádi cestujeme a podnikáme výlety. Zajedeme si rádi do pěkného hotelu nebo chaty, kde si dopřáváme dobré jídlo a pití, poznáváme tam památky a krásy naší přírody a večery zakončujeme ve vířivce při svíčkách s dobrým vínem. Ale tahle romantika se dá zažít každé roční období. I další roky si chci udržet tuhle váhu a dělám pro to všechno. Hlídám si zdravý jídelníček a hodně se hýbu. A kdykoli se můžu obrátit na svou výživovou poradkyni. Pokud potřebujete zhubnout, nebojte se říct si o pomoc.“