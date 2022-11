Když jsem shodila dvacet kilo, jako bych omládla, svěřuje se Anežka Rusevová

„Sice je pravda, že jak jsem v průběhu let přibírala, přibývalo i rolí v divadle a televizi. Jenže když už jsem poněkolikáté četla scénář, kde bylo napsáno: Teď vstoupí obtloustlá, ne moc pohledná dívka – tedy já, začalo mi to být tak nějak líto... Nemám problém si ze sebe udělat legraci v rámci své role ve filmu nebo na jevišti, ale jako Anežka jsem si říkala, že už to zašlo moc daleko. Že takhle silná jsem nikdy předtím nebyla, a jestli s tím něco teď v pětatřiceti neudělám, tak za deset let ta kila půjdou dolů ještě hůř,“ svěřila se Anežka Rusevová, kterou inspirovali herečtí kolegové Václav Svoboda a Honza Řezníček ze seriálu Ulice.