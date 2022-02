Kila navíc mi vadí při zpěvu, říká sopranistka Kačírková

„Přibrala jsem v těhotenství, je pravda, že jsem se v té době moc nehlídala. Co, nehlídala! Já si vyloženě užívala, že konečně nemusím kontrolovat své problematické partie, a dopřávala jsem si všechny milované pokrmy. No, a po porodu Aničky jsem byla spokojená a šťastná! Nadváhu jsem vůbec nevnímala. Dokonce jsem neřešila ani vtipné a popichující poznámky mého manžela, že jsem trošku větší,“ svěřila se držitelka tří Cen Thálie, která se ale časem začala děsit toho, že nedopne divadelní kostým.

Sama o sobě říká, že je také dost tvrdohlavá. „Dokud se sama nerozhodnu, jen tak mě nikdo nerozhodí a nepřesvědčí! Kdyby do mě tenkrát hučel, kdo chtěl, mně bylo s malou dcerkou tak krásně, že jsem si připadala i v těch 82 kilech normální,“ přiznala.

„Přispěl k tomu také fakt, že mě při zpěvu každé kilo navíc obtěžuje, protože se mi hůř dýchá. A dech je základní složkou pěvecké techniky,“ práskla na sebe talentovaná sopranistka.

Jak se dokázala nadbytečných kilogramů zbavit? „Měla jsem jednu svoji ověřenou dietu z dřívějších dob, tak jsem se k ní vrátila. V podstatě jsem si ji vytvořila sama, z názorů přátel i různých všeobecně známých faktů. Je to těžké, strašně nerada se omezuju v jídle, ale když můj tělesný stav už přesáhne hranici koukatelnosti, tak zatnu zuby a vydržím prvních pár dní. Pak už jde všechno lépe a nemám ani potřebu tolik jíst. A to jsem udělala i před tím rokem a půl. Na začátku jsem jedla hodně zeleniny a pila čistou vodu. Když se hubnutí rozeběhlo, dala jsem si něco k snídani, pak oběd a tím mé ‚hodování‘ prakticky končilo. Odpoledne už jsem jedla jen jogurt a večer většinou grapefruit. A musím se pochlubit, že jsem za celou dobu nevzala do pusy pečivo. Díky tomu jsem zhubla 23 kilo během půl roku,“ zavzpomínala s námi Jana, která už nyní jí prakticky všechno.

Zajímavosti o Janě Odkud: Praha

Věk: 39 let

Výška: 160 cm

Znamení zvěrokruhu: Rak

Oblíbené motto: „Všechno zlé je pro něco dobré.“

Zaměstnání: operní zpěvačka

Koníčky: pobyt v kryokomoře, čtení, plavání, procházky, péče o dceru

Oblíbené jídlo: italské rissoto, speciální pálivá čína

Původní váha: 82 kg

Váha mezitím: 59 kg

Současná váha: 55 kg Za půl roku zhubla 23 kg a za rok shodila ještě další 4 kg.

Počítám kalorie a nepřecpávám se

„Jím víc než dřív, ale počítám si kalorie, nepřecpávám se a hlídám si vyrovnané hodnoty bílkovin, vlákniny, cukrů a tuku. Taky dodržuji pitný režim a pohyb. Na kolektivní cvičení nejsem, ale loni jsem náhodou našla na YouTube paní, která na pláži asi ve dvacetiminutovém videu předváděla cviky na posilování břicha. Moc mě to zaujalo, a ač to ze začátku hrozně bolelo, mělo to velký efekt. Takže tahle paní byla má patronka při hubnutí. Ani teď mě v posilovně nepotkáte, snažím se ale chodit na procházky nebo se hýbat jinak. Nevydržím dlouho na jednom místě,“ usmívá se operní pěvkyně, která hodně času trávila s dcerou Aničkou u rodičů v rodném Vidově, kde je všude kolem blízko do přírody.

Obléknu teď všechny kostýmy

„Anička je hodná holčička, taková moje parťačka, a když může, jezdí se mnou i do divadla. No, a i díky tomu, že mám tak skvělé zázemí, jsem vloni nahrála své první sólové album. Jde o krásné písničky od celkem neznámých českých autorů. Veškeré noty a podklady k písním jsem objevila v archivu mé celoživotní paní profesorky Libuše Domanínské, která nás vloni v 96 letech opustila. Naučila mě všechno, co při své profesi potřebuju, a tohle své první CD jsem jí věnovala. V červnu jsem v Brně zpívala premiéru nové krásné inscenace Pucciniho opery La Bohème v roli Mimi. Přes léto jsem vystoupila v rámci Smetanovy Litomyšle a nedávno jsme uvedli v Národním divadle v Brně i operu Peter Grimes, která má dechberoucí zpracování. Taky jsem nastudovala a premiérovala opery Evžen Oněgin v roli Taťány a Mefistofeles v roli Markétky v Českých Budějovicích. No, a v listopadu jsem svoje sólové album pokřtila na koncertě Pavla Šporcla a jeho hostů v Profesním domě na pražském Malostranském náměstí. Dneska vážím 55 kilo a jsem spokojená. K mému věku a při výšce 160 cm je to tak akorát. Těší mě, že jsem dokázala za dva roky shodit dohromady 27 kilo a všechny kostýmy mi na ty krásné role zase dokonale padnou,“ loučí se s úsměvem Jana.

Rady

Chytré kalorie

Přidejte do jídelníčku celer. Kořenová zelenina v zimě dodá energii, má nízký obsah kalorií a dobře zasytí. Upečte si ho třeba k masu.

Lepší motivace

Nemáte dost pevnou vůli? Přizvěte si k hubnutí parťáka. Budete se lépe motivovat.