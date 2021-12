Nemůžu být koule, když mám doma kočku. Jaroslav zhubl 33 kilo

Jaroslav Imrich pracuje jako elektrikář a o víkendech vystupuje jako DJ na svatbách. S manželkou mají dvě dospívající dcery. Jaroslav je právě na svém životním maximu, které je 151 kilogramů, jeho manželka si myslí, že za přibráním stojí ve skutečnosti to, že je její manžel šťastný a spokojený.

„Úplně normálně jsem se vyžral, protože mi chutná. Není to žádnou nemocí. Je mi 34 let a myslím si, že je na čase se sebou něco udělat. Podle mě je to ideální věk, kdy je tělo schopné ještě normálně fungovat,“ zamýšlí se nad sebou Jaroslav.

Velkou motivací je jeho manželka, která se rozhodla hubnout sama od sebe a začala už o pět měsíců dříve než Jaroslavovo natáčení. Za tu dobu se jí podařilo shodit z téměř 140 kilo na 118. Manželé se tedy rozhodli pojmout Jaroslavovu účast v pořadu jako výzvu – kdo zhubne za 8 měsíců víc?

Jako první čeká Jaroslava návštěva u obezitoložky Dity Pichlerové. Pozitivní je, že v Jaroslavově těle je stále více svalů než tuku a tak první úkol zní – rozpohybovat tělo, ideálně začít hodinu denně chodit. „Já jsem gaučový povalečový typ, bude pro mě těžké někde hodinu denně chodit,“ přiznává. Jaroslava čeká také zvýšení příjmu tekutin a omezení alkoholu. Lékařka ho upozorňuje na vysokou hladinu cholesterolu a také riziko rozvoje nemoci dny. I metabolický věk ukazuje, že by se Jaroslavovi zlepšit životní styl hodilo, místo 34 mu je 49 let.