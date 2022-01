Lenka zhubla 52 kilogramů. Člověka musí jeho životní styl bavit, říká dnes

Předtím jsem byla normální mladá ženská a najednou se mi špatně chodilo, byla jsem těžká a věčně zadýchaná. Něco málo se mi sice podařilo sundat, ale věnovala jsem se tehdy hlavně dcerce, které je dnes už patnáct let. Sebe jsem neřešila,“ vyprávěla nám Lenka, která prožila šok, když šla bratrovi pomoct vybrat nové brýle.

„‚Brýle si můžete za týden vyzvednout sám. To už s vámi maminka nemusí jezdit,‘ slyšela jsem najednou a málem jsem tam omdlela. Tohle mi úplně vyrazilo dech! Ve dvaadvaceti si mě spletli s mámou mého bratra. To bylo tak kruté, že jsem se ještě ten den rozhodla se sebou něco udělat,“ svěřila nám před necelými dvěma roky mladá žena, která vůbec nevěděla, jak na to. A co by měla jíst.

„Vyzkoušela jsem všechno možné. Vždycky jsem sice něco zhubla, jenže za chvíli to bylo zpátky. Tak jsem začala běhat, což byl fakt nápad za milion. Po 100 metrech běhu s těžkotonážními 120 kily jsem měla plíce na chodníku a ze zátěže mě bolely záda a nohy. Na řadu přišly články o výživě, které jsem studovala a díky nim shodila nějaká kila. No, a pak už jsem začala jezdit na kolečkových bruslích, plavat a cvičit ve skupině. Mezitím jsem si stihla ještě odskočit do porodnice, odkud jsem se vracela s krásnou holčičkou a jako bonus také s úplně stejnou váhou jako před porodem,“ vzpomíná dvojnásobná maminka, která tehdy při své výšce byla už jen lehce oplácaná.

Cítila jsem úplnou bezmoc

„Pak ovšem následoval další životní zlom. Dcerka si v den svých prvních narozenin strčila do pusinky vosu, která ji štípla. Nečekala jsem na nic a vyrazila na pohotovost. Jenže najednou nastal problém, i přes panický strach o život dcerky jsem nebyla schopná vyběhnout mírný kopeček, co vedl k dětské pohotovosti. Bezmoc, strach a zoufalství podnítily další moje rozhodnutí. Už jsem nechtěla být nepohyblivá mamina a toužila jsem držet krok se svými dětmi. S dcerkou jsem tenkrát strávila tři dny v nemocnici, po návratu domů jsem znovu oprášila knihy o výživě a časem jsem začala chodit do fitka. Když jsem poprvé vstoupila do posilovny, byla to trefa do černého. Z posilování se stala má vášeň. Dokonce jsem závodila na soutěžích v bodyfitness. Za čtyři roky jsem tak sundala neuvěřitelných 60 kilo, více než 70 centimetrů v pase, a naopak jsem přibrala 8 kilo svalové hmoty,“ zavzpomínala s námi Lenka, která si svého času jako fitness trenérka otevřela malinké fitko ve Vracově, kde také masírovala.

„Masérnu jsem přestěhovala do Fit masáže Na Slavii v Kyjově. Základní masérský kurz jsem sice měla, ale absolvovala jsem ho celý znovu, protože práce s lidským tělem je zodpovědná. V oboru se vzdělávám pořád, abych lidem co nejvíc pomáhala, praxe trenérky z fitka se k tomu výborně hodí. Kromě masáží a chiropraktických náprav učím lidi, jak při dietě správně cvičit, aby se pak zbytečně nezranili. Ať už se jedná o pokročilé, sportovce nebo starší lidi, vždy je důležité, aby tělo bylo funkční, byť třeba jen při malé procházce. K hubnutí napomáhá také rozproudění lymfy. Dělám i ošetření pleti galvanickou žehličkou nebo zábaly proti těžkým nohám a celulitidě,“ vypočítává Lenka, co všechno se za ty necelé dva roky naučila. A radost má také z toho, že si stále drží váhu.

Ježíšek přinese cihly a maltu

„Přestože už dnes nesoutěžím ve fitness, hodně mě baví workout, takže když je venku hezky, rozhodně nepohrdnu workoutovým hřištěm, kde cvičím s vahou vlastního těla. No, a k tomu se snažím jíst vyváženě. Když mám ale chuť na smažák, tak si ho dám. V tom je celé kouzlo, nic se nesmí přehánět - a člověka jeho životní styl musí bavit,“ vyznává se sportovkyně, pro kterou je letošní podzim v duchu velkých změn.

„Má starší dcera Eliška nastoupila už na střední školu a mladší Kristýna přešla na druhý stupeň. Ale největší novinkou je, že mě můj partner požádal o ruku a koupili jsme si dům, takže nás čeká stěhování kousek za Kyjov. Na Vánoce nám Ježíšek přinesl cihly a pytel malty. Práce bude na baráku jako na kostele, takže pohybu budu mít víc než dost a žádné přibírání určitě nehrozí.“

Rady a tipy

Jde i o kondici

Kromě svalů posilujte také kondičku. Vhodná je třeba chůze, běh či aerobik, které účinně spalují tuky.

Cvičte celé tělo

Necvičte zvlášť na břicho či ruce, zaměřte se na celé tělo, nejlepších výsledků dosáhnete posílením středu.