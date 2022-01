Při hubnutí nepodceňujte polední jídlo. Tipy na zdravé a chytré obědy

Ať už chodíte do práce, nebo pracujete z domova, či dokonce trávíte pracovní dobu na cestách, vždycky se dá polední jídlo vymyslet tak, aby vás zasytilo, uspokojilo a přitom splňovalo všechny nutriční požadavky.

Naše maminky a babičky nám sice léta vštěpovaly, že správný oběd se neobejde bez polévky a moučníku a že čím víc knedlíků, tím lépe. Výjimečně při slavnostních příležitostech by to šlo, ale denní rutina člověka, který chce navíc trochu zhubnout a žít zdravěji, by měla být jiná.

Ovšem, stravovací potřeby každého těla jsou různé, jinak řečeno úřednice se sedavým zaměstnáním nemá stejné kalorické potřeby jako aktivní sportovec s náročným manuálním zaměstnáním. A tomu je třeba přizpůsobit jídelníček. I proto určitě oceníte, že u receptů v rubrice iDNES.cz Recepty jsou uvedeny nutriční hodnoty každé porce.

Pitný režim v talíři

Co se týká polévek, pokud je nepojmete jako hlavní chod, tak se spokojte spíše s vývary nebo lehčími zeleninovými krémy, které dodají tělu tekutiny a také vás částečně zasytí, takže nebudete mít sklony „sníst slona“.

Ovšem taková dršťkovka z hlívy, luštěninová polévka nebo další vydatné varianty se mohou stát samy o sobě výživným poledním jídlem pro ty, kteří nemají moc času a jsou takzvaně polévkoví.

Zdravě a chutně

Hlavní chod si žádá poctivou dávku bílkovin (ideální je libové maso, ryba, luštěniny), chybět by ovšem neměl ani menší díl sacharidů a především hojnost zeleniny. Kdo má rád saláty, tak má vyhráno. Teď v zimě se však uplatní i různé formy dušené či pečené zeleniny, které v souladu s bylinkami dovedou pozvednout pokrm do nutričních i gastronomických výšin.

Na smažené zapomeňte, z úprav masa volte raději dušení, pečení nebo grilování. Jídlo si klidně připravte doma do krabičky a v práci si ho ohřejte.

Z příloh se nebojte vyzkoušet i ty méně používané, jako je třeba bulgur nebo quinoa, celozrnný kuskus nebo rýže natural. Dodají i obyčejnému pokrmu punc světovosti.

Dezert? Ne, děkuji...

Jestli to myslíte s hubnutím vážně, zapomeňte na sladkou tečku v podobě dortíku, krémového řezu nebo čokoládové pěny. Spíše zakončete hodování kouskem ovoce (třeba se sýrem), nebo si ho ideálně schovejte na odpolední svačinku společně s bílým nízkotučným jogurtem, tvarohem či skyrem.

Tipy jak na zdravější oběd