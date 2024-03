Utajená rizika. Psychoterapeut o tom, jak jídlo ovlivňuje chování či deprese

Jak to, co jíme, ovlivňuje naše tělo? A jak náš organismus ovlivňuje naši psychiku?

Tělo i duše jsou dvě propojené nádoby. Pokud je tělo rozjeté a rozdivočelé, odrazí se to na duši. Svým klientům a pacientům v terapii často říkám: „Pojďme nejprve přemýšlet nad tím, jak zklidnit vaše tělo, a uvidíme, co to udělá s duší.“ Představme si lidské tělo jako mimořádně fascinující, extrémně propojený mechanismus. Jako dokonalý, úžasný stroj, který ke svému fungování potřebuje určité pohonné látky. A je naprosto klíčové, co do našeho „tělesného motoru“ lejeme. Jak kvalitní je všechno to, co se do těla dostává. Leckdy někteří lidé nevnímají organismus komplexně. Žijí v domnění, že nahoře mají hlavu, která je velínem a všechno ovlivňuje a řídí, a pak je „nějaké“ tělo, kde probíhají různé metabolické pochody. Jenže naše hlava je velmi široce propletená s naším tělem. Zvláště pak s našimi střevy. Trávicí trakt není jenom nějaká trubice či roura, do níž posíláme jídlo, které se v ní nějak pomele a na druhé straně z ní něco vypadne. Je to velmi složitý mechanismus!

Na lidskou duši občas pohlížíme „fastfoodově“: mám hlad, rychle si koupím něco u okýnka – jsem sklíčený, rychle si zobnu nějaký lék.