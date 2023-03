Potraviny, které nám škodí, i když se tváří jako zdravé

Chemii ano, ale jen občas

Také vás občas popadne „amok“ a vyházíte ze spíže a z ledničky všechno, co se neslučuje s vaší představou o zdravé stravě? K podobným hurá akcím nás většinou přiměje ručička na váze, která se vyhoupne k nestoudným hodnotám, a ne a ne se hnout, nebo pocit tělesného nebo duševního diskomfortu, což obnáší pestrou škálu příznaků od těžkého žaludku až po únavu a pokleslou náladu.

V takových chvílích máte nejspíš chuť jednou provždy skoncovat s dosavadním jídelníčkem a začít znovu a jinak, takříkajíc s čistým stolem. A logicky přemýšlíte o tom, co by se na něm mělo objevit a co na něj naopak nepatří.

„Je to velmi snadné. Rizikové jsou pro nás všechny průmyslově zpracované potraviny, zejména ty vylepšené o potravinářskou chemii. Riziko spočívá především v tom, že nás snědení jednoho kousku takové potraviny zdánlivě nijak neovlivní – neonemocníme okamžitě, ale velmi plíživě a pomalu si ničíme zdraví každý den,“ uvádí lektorka zdravého životního stylu Eva Cikrytová, autorka projektu Jíme jinak.

„A uvědomíme si to až v momentě, kdy už je nám skutečně zle. Jsme unavení, kdeco nás bolí, máme špatné trávení a samozřejmě i náladu,“ dodává.

Pokud si tedy jednou za čas hodíte do hrnku s horkou vodou instantní polévku, protože zrovna nestíháte oběd nebo si ke svačině namažete chleba „taveňákem“ a zapijete to limonádou, vaše tělo to ustojí. Jestliže se však takto stravujete pravidelně řadu let, zaděláváte si na problémy.

„Proč tomu tak je? Když původní surovina projde průmyslovým procesem, stává se z hodnotné prvopotraviny plné energie a živin mrtvá, těžko stravitelná hmota, navíc obohacená o éčka, aby to aspoň hezky a chutně vypadalo, když už to není plnohodnotné jídlo. Rizikové tedy nejsou obecně uzeniny, pečivo, mléčné výrobky nebo sladké nápoje. Rizikové je jíst a pít tyto výrobky každý den,“ vysvětluje Eva Cikrytová.