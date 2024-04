Hlavonožci jsou velmi inteligentní, mají výbornou paměť a učí se, říká zooložka

Pojďme do života hlavonožců proniknout od začátku. Jak dlouho obývají moře a oceány planety Země?

S předky dnešních hlavonožců bychom se mohli setkat už před více než 500 miliony let. V té době byla jejich těla chráněna ulitou. Prvohory (období před 541 až 252 miliony let, pozn. red.) jsou pravým rájem těchto loděnkovitých hlavonožců (hlavonožci s ulitou, pozn. red). V druhohorních (před 252 až 66 miliony let, pozn. red.) mořích dominovali amoniti, jejichž ulity měly v průměru až tři metry. Ti vymřeli spolu s dinosaury. Poté se objevily skupiny hlavonožců podobné těm dnešním, kteří už většinou žádnou ulitu nemají nebo mají jen její zbytky. Jedinou současnou skupinou hlavonožců s ulitou jsou loděnky (malí mořští hlavonožci, patří mezi ně šest druhů živočichů, pozn. red). Jinak známe řadu desetiramenných hlavonožců, jako jsou krakatice, sépie, olihně a mnozí další. A pak osmiramenné hlavonožce, kam patří chobotnice, argonauti, ale třeba i hlubokomořské vampýrovky.

Předpokládá se, že krakatice obrovské mohou dorůstat nějakých 20 m, možná i více. Soudíme tak podle otisků jejich přísavek na kůži vorvaňů, kteří se jimi živí.