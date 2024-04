Charakter není něco neměnného. Je to na nás, říká Marek Orko Vácha

Každý v sobě máme světlou i temnou stránku. Jas i stín, pole orná i válečná. Tenhle rozpor asi nejlépe ilustruje vnitřní svár o to, zda pomáhat za všech okolností, anebo myslet na sebe. Perou se v nás tendence k jakémusi rovnostářství oproti touze mít víc. Sobectví a egoismus oproti soucitu a ochotě k charitě. Zkrátka individualismus oproti touze po kolektivní sounáležitosti. Proč tomu tak je? Co to s námi dělá? Kde se takový svár vzal? Bylo tomu tak i kdysi? A probíhá lítý boj v každém z nás? Na to odpovídá vysokoškolský pedagog, etik, kněz, biolog, spisovatel a cestovatel Marek Orko Vácha. | foto: Markéta Zelenková