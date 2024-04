Kilák uběhnu za čtyři minuty, už se nehecuju, říká Roman Šebrle

Letos má důvod k oslavám. Před dvaceti lety zvítězil na olympiádě v Athénách. Před deseti lety usedl do moderátorského křesla celostátní televize. A letos v listopadu oslaví padesátiny. Bilancovat však bývalý světový rekordman v desetiboji, současný moderátor večerních zpráv na CNN Prima NEWS a na Primě, golfista a trenér mladých vícebojařů Roman Šebrle nehodlá. „Jsem spokojený. Sportovní kariéra se mi povedla, v televizi mě to baví. A vrátil jsem se jako trenér k desetiboji,“ usmívá se. Co ho v desetiboji nejvíc bolelo? Kdy se mimo kamery dojal na olympiádě? A neměl v začátcích chuť v televizi bouchnout dveřmi? | foto: Tomáš Krist, MAFRA