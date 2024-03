Měsíc ovlivňuje zvuky ekosystémů korálových útesů, zjistila studie

Každý korálový útes má svou vlastní zvukovou kulisu, kterou při svých pohybech vytvářejí ryby a další organismy. Vědci mohou tento šum na pozadí využít k tomu, aby měli přehled o tom, co se v okolí korálů děje.

Vědci z amerického podmořského výzkumného střediska NUWC a agentury pro pokročilé výzkumné projekty ARPA-E zjistili, že se podmořské zvuky rychle mění s východem a západem Měsíce.

„Vysokofrekvenční zvuky ryb se během měsíčního svitu zvyšují, zatímco nízkofrekvenční vokalizace ryb a zvuky bezobratlých se během měsíčního svitu snižují,“ uvedli vědci ve své studii. „Tyto objevy naznačují, že východ a západ Měsíce vyvolává pravidelné změny v interakcích ekosystémů korálových útesů,“ dodali.

Oceánograf Daniel Duane z NUWC a jeho kolegové se vydali se zvukovým monitorovacím zařízením na tři útesy u západního pobřeží Havaje a měřili zvuky v letech 2020 a 2021. Zvuky útesů zachycovali v desetiminutových nebo patnáctiminutových intervalech.

Výzkumníci se podrobněji nezabývali tím, co by mohly znamenat zachycené zvukové odchylky. Obecně však platí, že hlasitější korálový útes je rušnější a zdravější, protože je schopný poskytnout vhodné podmínky pro více organismů a jejich potravu.

Akustické monitorování je pro vědce užitečným způsobem, jak měřit zdraví korálových útesů, aniž by rušili živočichy, kteří na nich žijí. A znamená také, že je možné dlouhodobě sledovat aktivitu těchto ekosystémů na odlehlých místech, kde by to běžnými metodami mohlo být nepraktické.