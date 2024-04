Bramboru na čelo, citron proti překyselení. Které fígle používaly naše babičky

„Spousta rad našich babiček funguje, protože jsou opřené o selský rozum,“ říká Brejchová, píšící pod jménem Vrábková. „A ten když budeme mít, budeme dělat méně chyb,“ dodává.

Víte, kolik dobrých rad a mouder babiček jste celkem posbírala?

Počítat se to nedá, vstřebávala jsem je tak, jak život plynul, ale jsou to určitě stovky. S babičkou jsem žila ve Strakonicích v domečku až do svých šesti let, protože jsem měla astma, což se suchým vzduchem v panelákovém bytě, kde bydleli rodiče, nešlo dohromady. Staré časy jsem měla vždycky ráda a pořád jsem si různá moudra zapisovala a schovávala do desek, abych pak všechno po dalších dvaceti letech probrala a to nejlepší potom použila ve třech knížkách.