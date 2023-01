Váhu jsem raději schovala pod skříň, říká Alena. Nakonec zhubla 14 kilo

„Váha se stala mým nepřítelem, na dlouhé roky jsem ji radši uklidila pod skříň a nevytahovala. Snažila jsem se málo jíst a třikrát týdně sportovat. Všechno ale bylo marné a došlo mi, že potřebuju s hubnutím pomoct,“ říká Alena, která si náhodou všimla jedné výživové poradny a začala se o ni zajímat. Kontaktovala výživového poradce Aleše Havlíka a zašla za ním.

„V žádný zázrak jsem nevěřila a byla jsem rozhodnutá, že absolvuju jen první sezení, poděkuju a už tam nikdy nepůjdu. Jenže když mi udělali metabolický rozbor a následně rozbor krve, bylo jasné, že i kdybych neměla zhubnout, je nutné zaměřit se na své zdraví. Brala jsem léky na vysoký tlak, lékař sledoval můj zvýšený cholesterol a hraniční hodnoty cukru. Krevní rozbor navíc ukázal i zvýšenou hladinu kyseliny močové. A s tím bylo potřeba něco udělat. Tak jsem do toho šla a na doporučení poradce jsem dala,“ svěřila se sympatická žena narozená ve znamení Lva.

A ten zázrak se stal. Nejenže sundala 14 kilogramů, ale po měsíci dodržování jídelníčku nemusela užívat léky na vysoký tlak a i ostatní krevní hodnoty se jí během roku srovnaly. A co Alena změnila?

Oblíbila jsem si vaření na páře

„Naučila jsem se snídat do hodiny od probuzení, jíst pětkrát denně, vyřadila jsem vepřové a hovězí maso a veškeré uzeniny, přidala jsem více krůtího masa a několikrát do týdne mořské ryby. Dodržuju pitný režim, alkohol si dám výjimečně, ale třeba na kávě bez mléka bych si nepochutnala. Moc jsem si oblíbila lososa vařeného v páře. Myslela jsem si, že bude nedobrý, blátivý, bez chuti. Byla jsem překvapená, že byl naopak šťavnatý a rychle uvařený. Na páře teď vařím všechny mořské ryby. Jako přílohu si dávám celozrnné těstoviny a obiloviny. Mým oblíbeným receptem je celozrnná tortilla potřená pomazánkovým máslem smíchaným s troškou tvarohu, s jemně nakrájenou kapií. Na to položím šunku, plátek sýra a listy zeleného salátu. Zaroluju a už se může jíst,“ říká Alena, která kromě změny jídelníčku zařadila třikrát týdně také aerobní cvičení a core trénink, který je vhodný pro všechny věkové kategorie a posiluje střed těla.

„Momentálně chodím s mužem jednou týdně do bazénu, kde střídáme kondiční plavání, pobyt ve vířivce a v parní komoře. Oba nás to baví, plavání vyvolává dobrou náladu a v parní komoře mám pocit, jako bych se celá očistila,“ pochvaluje si sympatická dáma, která se narodila a vyrůstala v Brně.

„V zimě jsme jezdili na víkendy k rodině do Beskyd, kde jsme sáňkovali a vyráželi na výlety. Občas jsme i lyžovali, ale moc mě to nebavilo. Nejvíc mi z dětství v paměti utkvěly každoroční prázdniny u moře v Bulharsku. Teta připravovala zelňačku, kterou miluju a vařím ji podle ní stále. U nás doma vařila maminka i tatínek českou kuchyni. Tatínek byl velký požitkář, takže to, co ukuchtil, bylo tučné, smetanové, případně sladké. I tak jsem ale byla štíhlá holka. Dělala jsem závodně atletiku, konkrétně sprint. V sezoně jsme čtyřikrát týdně trénovali, závody byly každý týden po celé republice. Postavu jsem nijak neřešila,“ vzpomíná Alena, která svého manžela poznala před dvaceti lety přes internet.

„Nejdřív jsme si jen psali, ani jsme neviděli svoje fotky. Nešlo nám o vztah, jen jsme chtěli kamaráda na dopisování. Potom jsme se setkali a z kamarádství se vyvinul vztah a láska,“ usmívá se spokojená manželka, která si teď se svým mužem užívá zimu.

„Zima je krásná. Tedy když je sníh a mrzne, to mě moc baví procházky zasněženou přírodou. Kdysi jsem jezdila na lyžích i na běžkách, ale dneska už to fakt neumím a začínat s tím nebudu,“ říká rozhodně dáma, která se svým mužem ráda cestuje.

Dovolenou trávím na lodi s delfíny

„Manžel postavil plachetnici, kterou jsme si nechali dopravit na moře do Itálie. Trávíme na ní téměř každou dovolenou, objeli jsme pobřeží celé Itálie, potom do Řecka a zpět kolem Sicílie na Sardinii. Trvale zakotvit bychom chtěli ve Španělsku. Nezapomenutelný zážitek byl, když naši loď doprovázeli delfíni u ostrova Capri. Viděli jsme i karety, mečouny, na udici jsme chytili tuňáka. Autem jsme spolu projeli Balkánský poloostrov, máme zážitky z Albánie, v Makedonii jsme potkali dokonce česky mluvící domorodce,“ vzpomíná.

„Teď chceme na krátkou návštěvu Abú Dhabí, kde jsme nikdy nebyli. A rozhodně si hodlám svoji hmotnost celý rok udržet,“ plánuje si Alena na letošek.