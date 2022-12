Štěpán shodil za rok padesát kilogramů. Jsem teď šťastný a spokojený, říká

„Hubnout jsem se rozhodl sám. Velkou motivací mi bylo divadlo, které jsem začal dělat ve svých devatenácti letech. Taky jsem začal moderovat veřejné akce. No, a koukejte se hodinu až dvě na skoro dvoumetrového cvaldu. Tyhle dvě profese, kterým se chci do budoucna věnovat, pokud možno na profesionální úrovni, mě donutily nad sebou přemýšlet jinak. A vyplatilo se to, shodil jsem padesát kilo a lidi mě hned začali vnímat atraktivněji,“ vypravuje Štěpán, který si nenechá od nikoho v životě radit a do všeho jde podle sebe.

Miluju svíčkovou od babičky

„Přehodnotil jsem celý svůj život a rozhodl jsem se, že budu věci dělat líp a jinak. Upravil jsem si stravu a je pravda, že jsem si na začátku kvůli své nevědomosti způsobil zdravotní komplikace. Na to teda pyšný nejsem. Naštěstí se mi stravování podařilo doladit a všechno jsem to zvládl. Součástí těch změn byl pohyb, sport, strava a změna myšlení,“ poodhaluje mladý muž, který razantně „překopal“ svůj jídelníček.

Pár triků Pořiďte si menší talíře Dejte si jídlo na menší talíř. Mozek si bude myslet, že jste snědli dostatek, a vyšle signál žaludku, že je plný... A vy přitom ušetříte kalorie.

Dejte si jídlo na menší talíř. Mozek si bude myslet, že jste snědli dostatek, a vyšle signál žaludku, že je plný... A vy přitom ušetříte kalorie. Vnímejte, co jíte

Mobil, noviny ani počítač k jídlu nepatří! Když budete plně vnímat každé sousto, pocit nasycení přijde dřív.

„Řídil jsem se vlastní intuicí a tím, co mi nejlépe vyhovovalo. Odboural jsem zbytečné cukry, uzeniny, tuky, smažené věci a nahradil je zeleninou, ovocem, žitným pečivem a bílým jogurtem. Vyřadil jsem taky sladké a barevné limonády a pil jsem vodu s citronem nebo šťávami. A kilo po kile šlo dolů. Dneska mám osmdesát pět kilo při výšce sto devadesát pět centimetrů a cítím se v pohodě. Samozřejmě, že občas i hřeším, ale hlídám si, co, jak a kdy jím. Neodpustím si třeba svíčkovou od své milované babičky Milušky z naší vesnice. Trávíme spolu hodně času, a když se vracím z Prahy zpět domů na Vysočinu, těším se, co dobrého mi připraví. Babička je kuchařský talent, ale hlavně bezpečný přístav už od mého ne moc veselého dětství,“ chválí ji Štěpán, kterému ke zhubnutí pomohl sport a hlavně běhání.

„Běhání mi dává ohromnou energii, sice jsem po něm vždy vyčerpaný, ale taky cítím spokojenost, čistou hlavu, spoustu nápadů a inspirace. Mám rád tu svobodu obléct si něco pohodlného, nazout kecky, zavřít branku u domu a utéct. Kolikrát ani nevím kam. A s mojí nejlepší kamarádkou Bárou zase chodím každý týden do fitness centra. Máme podobnou povahu a dokážeme si vzájemně pomoct, nebo se pořádně zkritizovat. Ale o tom přece přátelství je a já jí za mnohé vděčím.“

„Kvůli zhubnutí jsem zažil taky absurdní situace, kdy o mně u nás na vesnici kolovaly zvěsti, že jsem shodil kvůli drogové závislosti. Dokonce údajně kvůli svému vážnému onemocnění anebo psychické poruše příjmu potravy. Všechny podobné spekulace jsem samozřejmě házel za hlavu. Každý, kdo mě zná osobně, se tomu všemu musel zasmát. Ale příjemného to nic nebylo,“ přiznává sportovec, který svoji postavu i v dospívání vnímal s nadhledem. I když ho nadváha rozčilovala, vždycky to dokázal nějak vtipně okomentovat a udělat si sám ze sebe legraci.

Užívám si krásné období

„No, a dneska jsem ve svých dvaadvaceti opravdu šťastný a spokojený. Mám kolem sebe úžasné lidi, užívám si krásné období, které mě naplňuje. Daří se mi dobře jak v osobním životě, tak v tom profesním. Na rozdíl od mého baculatého období teď vidím až obdivné pohledy. Jasně, že mi to je příjemné, ale není to to, pro co bych žil. Po dlouhé době jsem byl taky na krásné letní dovolené s přáteli, kde jsem si odpočinul a odreagoval se. Moje babička mi vždycky říká: ,Štěpánku, buď pokorný a laskavý k lidem, co za tebou přijdou, mají tě rádi, a ty se svou prací tu musíš být pro ně, i když jsi vyčerpaný.’ Tím chci říct, že i v těžké chvíli, kdy jsem unavený nebo bez nálady, se stále usmívám, protože vím, že úsměv nic nestojí, ale přitom má ohromnou hodnotu,“ myslí si moderátor, který ve volném čase rád nakupuje oblečení.

„Jsem trochu maniak... Někdy jsou měsíce, kdy si nekoupím ani ponožku, ale najednou přijde zvrat a obměním celý svůj šatník. V době, kdy jsem byl ještě obézní, mě nakupování vůbec nebavilo. Se štíhlou postavou mám ale daleko větší možnosti a v mé skříni je pár pěkných modelů, na které jsem patřičně hrdý,“ ukazuje nám Štěpán a rozpovídal se i o zimě, kterou moc nemusí: „Mám rád teplo a slunečné dny. Těším se ale na Vánoce, kdy se už tradičně všichni sejdeme. S dětmi z naší rodiny půjdeme na procházky do zasněžené přírody, budeme stavět sněhuláky a sáňkovat. Taky jezdím rád do hor, i když nelyžuju ani neběžkuju, učím se ale jezdit na snowboardu, zatím neúspěšně. Asi zůstanu u toho sáňkování!“

A jaká má Štěpán přání do roku 2023? „Nechám se překvapit, co nového mi přinese. Chtěl bych moderovat a hrát. Na jevišti jsem šťastný, miluju lidi a radost diváků je pro mě opravdovým hnacím motorem a dobíječem energie.