Pohyb už mě nebolí, raduje se Matúš. Za rok shodil 31 kilogramů

„Ve třiceti letech jsem při výšce sto šedesát osm centimetrů vážil sto jedna kilo. Kolegové v práci měli už nějakou dobu narážky na můj velký pupek. Když jsem šel do skříně pro oblečení, nic mi nepadlo. I moje partnerka do mě ‚rýpala‘, ať se sebou něco udělám, protože jsem se v noci potil a děsně jsem chrápal. Když jsme si vyšli na výlet, nedokázal jsem to udýchat a po chvíli mě bolely klouby. Na břiše a v podpaždí jsem si našel strie, to už mi přišlo docela moc, ale stále mě to nenakoplo,“ vypráví Matúš. Pak nastal zlom.

Neprožíval jsem šťastné období

„Nečekaně mi zemřela maminka na infarkt, jenom čtrnáct dní po svých jednapadesátých narozeninách. V lékařské zprávě jsem se dočetl, že byla morbidně obézní, při výšce sto šedesát centimetrů vážila sto dvacet kilo, navíc trpěla vysokým krevním tlakem a cukrovkou. Diabetes má i můj otec, a protože i já užívám léky na vysoký krevní tlak už od jedenadvaceti let, došlo mi, že pokud něco nezměním, čeká mě cukrovka taky a mám předpoklady skončit špatně. K tomu všemu jsem neprožíval zrovna šťastné období, nějak se mi nedařilo, a tak jsem si řekl, že to zkusím vzít za jiný konec. A začal jsem sám u sebe,“ říká sympatický mladý muž, kterému doma přítelkyně pouštěla v televizi pořad Tlouštíci s tím, že ho to bude inspirovat k hubnutí. A opravdu se jí to podařilo!

Pár triků Jezte v klidu

Na jídlo si vyhraďte čas, nevěnujte se při něm ničemu jinému. Nikdy nejezte vestoje. Dejte si proteiny

Když si místo sacharidů k večeři dáte proteiny, třeba tvaroh nebo plátek libového masa, aktivujete spalování tuků přes noc.

„Všechno, co jsem tam viděl, dávalo smysl, navíc jsem měl poradnu nedaleko bydliště. Přiznávám, že jsem byl tak líný a ‚rozteklý‘ na gauči, že bych nikam daleko nedojížděl,“ vtipkuje Matúš. Ale to vše se i díky výživové poradkyni brzy úplně změnilo. Mladý muž se začal řídit jejími radami a výsledky se dostavily.

„V první řadě jsem změnil jídelníček. Vyřadil jsem těstoviny, pečivo, rýži, brambory, knedlíky a cukr. Přidal jsem víc zeleniny. Naučil jsem se nepřejídat a jíst menší porce. Do té doby jsem jedl dvakrát za den, ale narvaný talíř. Po dobu hubnutí jsem nepil žádný alkohol. Teď už si ale pivko klidně dám,“ usmívá se muž narozený ve znamení Berana, který shodil 31 kilogramů a pomohl mu i pohyb.

„Nejdřív jsem začal doma jezdit na rotopedu – a musím říct, že už po patnácti minutách jsem byl děsně zpocený a stehny jsem pleskal o ten šílený pupek. Příjemné to nebylo ani trochu, ale časem mi ten pupek zmizel a šlápl jsem do pedálů pořádně. Kila ubývala a já měl tolik energie, že jsem si na doma pořídil TRX cvičební systém. Časem jsem si také našel trenéra boxu, ale potom jsem začal chodit na thai box, což mě naplňuje dodneška,“ říká Matúš, který vyrůstal v malém městečku na východě Slovenska, a vzpomíná, jak od pěti let hrál hokej.

„Stadion jsme neměli, hráli jsme na kluzišti a byly to pořádné tréninky a zápasy. V dospívání jsem hrál hokej za první ligu a je pravda, že už v tu dobu jsem měl větší břicho a ze všech kluků jsem byl nejoplácanější, i když jsem měl spoustu pohybu. Připisoval jsem to genům a něco na tom určitě bude. Vtipné je, že si vzpomínám, jak jsem jako kluk jedl velmi rád samotné maso bez příloh. Dělal jsem to vlastně instinktivně dobře, ale rodiče mi ‚nadávali‘, že si k tomu mám vzít chleba nebo přílohu. Tak jak byli sami zvyklí. Dneska vím, že všechno je v hlavě a je potřeba o tom, co jíme, přemýšlet,“ vysvětluje Matúš, ze kterého se stal štíhlý, pohledný chlap.

O tom, co jíme, je třeba přemýšlet

„Partnerka občas s nadsázkou poznamená, že když jsem byl silný, tak jsem neměl tak vysoké sebevědomí. Je ale ráda, že jsem vitálnější a zdravější. Dneska spolu děláme daleko víc aktivit a ze všeho nejvíc ji potěšilo, že jsem v noci přestal chrápat. Já mám zase velkou radost z toho, že mě už nebolí pohyb. Taky jsem si musel vyměnit celý šatník, z XL jsem se dostal na M nebo S. A hlavně si můžu obléct věci víc na tělo. Klidně i bílé tričko bez toho, abych vypadal jako panáček Michelin,“ směje se Matúš, který má nejradši léto, kdy může venku chodit v šortkách a triku.

Zimu moc nemusí a má ji rád jen na dovolené, když si může zajezdit na snowboardu. A s jakými plány vstupoval do roku 2023?

„Představte si, že úplně první předsevzetí v životě jsem si dal loni, že shodím na sedmdesát pět kilo, a já to splnil. Jasně, lidi tvrdí, že předsevzetí nemají cenu, protože se nedodrží. Vidíte, a já dokonce shodil ještě o pět kilo víc. Takže mám splněno! A do roku 2023 jsem si dal předsevzetí, že si chci svou současnou hmotnost udržet. Tak přijďte za rok a uvidíme. A potom mám ještě jeden sen, letos bych chtěl absolvovat svůj první zápas v thai boxu.“